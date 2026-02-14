ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Valter Attila kerékpárversenyző a Fuji-tó mellett Kavagucsikóban, háttérben a Fuji hegy 2021. július 19-én. A világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia július 23-án kezdődik.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Nehéz körülmények között kellet helytállnia Valter Attilának

Infostart / MTI

Az időjárás miatt rövidített szakaszon, 29. hellyel mutatkozott be a Bahrain Victorious kerékpárcsapatában a magyar kerékpárversenyző.

A Vismát három idény után elhagyó magyar bringás első versenynapját teljesítette a kétnapos murciai körversenyen. Az eredetileg Cartagena és Yecla közé tervezett 178,5 kilométeres első etapot a viharos erejű szél miatt nagyjából a felére, mintegy 83 kilométeresre rövidítették le. A szél a szakasz megrendezett részébe is beleszólt, szakadások alakultak ki, a spanyolországi viadalon segítőként szereplő Valter ekkor a mezőnyben tekert.

A tízfős élbolyból az UAE két versenyzője tekert el, a spanyol Marc Soler megnyerte a szakaszt és magabiztos előnyt szerzett az összetettben. Másodikként az érte nagyot dolgozó dán csapattársa, Julius Johansen ért célba 19 másodperces hátránnyal, a mezőnyből támadó brit Tom Pidcock pedig a harmadik pozíciót szerezte meg, ő 40 másodpercet kapott Solertől.

Valter a procyclingstats szakportál adatai alapján 1:59 perc hátránnyal a 29. helyen tekert a célba.

Szombaton a tervek szerint a Murcia és Santomera közötti 178 kilométeres távot teljesíti a mezőny.

Kezdőlap    Sport    Nehéz körülmények között kellet helytállnia Valter Attilának

valter attila

kerékpárversenyző

bahrain victorious

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

Szakértő: nagyon szigorú a magyar szabályozás, ezért vonultak ki a kriptoóriások

Szakértő: nagyon szigorú a magyar szabályozás, ezért vonultak ki a kriptoóriások

Jelenleg is zajlik Magyarország ellen az EU által indított kötelezettségszegési eljárás a tavaly nyáron hatályba lépett új hazai szabályozás miatt, ami kötelezően előírja a validálási szolgáltatás igénybevételét a kriptováltáshoz. Szabó Dávid, a Decent Investments és a Hold Alapkezelő portfóliókezelője az InfoRádióban elmondta: az új magyar szabály miatt vonult ki hazánkból több nagy szolgáltató, de megvan rá az esély, hogy visszatérjenek, erre legalább két eljárási mód lehetséges.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Kanada rendszerváltást szeretne látni Iránban, ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni egy esetleges amerikai katonai csapásról – jelentette a The Globe and Mail szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia margóján - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten

Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 18:47
Átigazolt Szűcs Kornél, ezúttal sokkal közelebb játszik majd hozzánk
2026. február 14. 18:14
Negyedmillió dollárt ért a milániói aranyérem
×
×
×
×