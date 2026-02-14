Nehéz körülmények között kellet helytállnia Valter Attilának

A Vismát három idény után elhagyó magyar bringás első versenynapját teljesítette a kétnapos murciai körversenyen. Az eredetileg Cartagena és Yecla közé tervezett 178,5 kilométeres első etapot a viharos erejű szél miatt nagyjából a felére, mintegy 83 kilométeresre rövidítették le. A szél a szakasz megrendezett részébe is beleszólt, szakadások alakultak ki, a spanyolországi viadalon segítőként szereplő Valter ekkor a mezőnyben tekert.

A tízfős élbolyból az UAE két versenyzője tekert el, a spanyol Marc Soler megnyerte a szakaszt és magabiztos előnyt szerzett az összetettben. Másodikként az érte nagyot dolgozó dán csapattársa, Julius Johansen ért célba 19 másodperces hátránnyal, a mezőnyből támadó brit Tom Pidcock pedig a harmadik pozíciót szerezte meg, ő 40 másodpercet kapott Solertől.

Valter a procyclingstats szakportál adatai alapján 1:59 perc hátránnyal a 29. helyen tekert a célba.

Szombaton a tervek szerint a Murcia és Santomera közötti 178 kilométeres távot teljesíti a mezőny.