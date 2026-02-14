Egy cseh tinédzser nyerte a leghosszabb olimpiai gyorskorcsolyaszámot

A vasárnap 5000 méteren második sportoló 12:33.43 perc alatt teljesítette a 25 körös távot, s végül a második lengyel Vladimir Semirunniyt több mint öt, a harmadik holland Jorrit Bergsmát pedig bő hét másodperccel előzte meg. A 40 éves, ötszörös vb-győztes Bergsma 2014-ben, Szocsiban első, négy évvel később, Phjongcshangban pedig második lett ezen a távon, és pályafutása negyedik ötkarikás érmét szerezte.

Az olaszok világbajnoka és világcsúcstartója, pekingi bronzérmese, Davide Ghiotto csak a hatodik helyen végzett.

Jilek egy éve üstökösként robbant be a világelitbe, megnyerte a junior világbajnokságot 5000 méteren, majd a felnőttek között is harmadik lett. A mostani szezonban többször állt a világkupában dobogón, és 10 000 méteren Heerenveenben nyerni is tudott.

Eredmények:

Gyorskorcsolya, férfi 10 000 m, olimpiai bajnok (az olimpia honlapja alapján): Metodej Jilek (Csehország) 12:33.43 perc

2. Vladimir Semirunniy (Lengyelország) 5.65 mp hátrány

3. Jorrit Bergsma (Hollandia) 7.05 mp h.