ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az aranyérmes cseh Metodej Jilek a férfi gyorskorcsolyázók 10000 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Milánóban 2026. február 13-án.
Nyitókép: Teresa Suárez, MTI/MTVA

Egy cseh tinédzser nyerte a leghosszabb olimpiai gyorskorcsolyaszámot

Infostart / MTI

A 19 éves cseh Metodej Jilek aranyérmet szerzett férfiak 10 000 méteres versenyében a milánói téli olimpián.

A vasárnap 5000 méteren második sportoló 12:33.43 perc alatt teljesítette a 25 körös távot, s végül a második lengyel Vladimir Semirunniyt több mint öt, a harmadik holland Jorrit Bergsmát pedig bő hét másodperccel előzte meg. A 40 éves, ötszörös vb-győztes Bergsma 2014-ben, Szocsiban első, négy évvel később, Phjongcshangban pedig második lett ezen a távon, és pályafutása negyedik ötkarikás érmét szerezte.

Az olaszok világbajnoka és világcsúcstartója, pekingi bronzérmese, Davide Ghiotto csak a hatodik helyen végzett.

Jilek egy éve üstökösként robbant be a világelitbe, megnyerte a junior világbajnokságot 5000 méteren, majd a felnőttek között is harmadik lett. A mostani szezonban többször állt a világkupában dobogón, és 10 000 méteren Heerenveenben nyerni is tudott.

Eredmények:

Gyorskorcsolya, férfi 10 000 m, olimpiai bajnok (az olimpia honlapja alapján): Metodej Jilek (Csehország) 12:33.43 perc

2. Vladimir Semirunniy (Lengyelország) 5.65 mp hátrány

3. Jorrit Bergsma (Hollandia) 7.05 mp h.

Kezdőlap    Sport    Egy cseh tinédzser nyerte a leghosszabb olimpiai gyorskorcsolyaszámot

téli olimpia

gyorskorcsolyázó

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatvágási láz és választási spekuláció tartotta sakkban a forintot

Kamatvágási láz és választási spekuláció tartotta sakkban a forintot

Ez a hét inkább a gyengülésről szólt a forint számára: bár hétfőn még tartotta magát az árfolyam, a később beérkező adatok alaposan átrendezték a kamatvágási várakozásokat. Mára az is eldőlt, hogy a magyar deviza korrekciója határozta meg az elmúlt napokat – mutatjuk, hogyan zárt a forint!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 20:55
Gyulay Zsolt a téli olimpia helyszínéről: nem olyan jó érzés, hogy ennyire nincs esélyünk, a fejlődés figyelmeztetés a nyári olimpiára is
2026. február 13. 17:10
Újabb francia győzelem a milánói olimpián
×
×
×
×