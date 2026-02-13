ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.14
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyulay Zsolt, a MOB elnöke a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten 2022. november 10-én. Az együttműködés célja, hogy a közmédia az összes csatornáján bemutathassa a 2024-es párizsi olimpiára készülő, illetve kvótáért küzdő sportolók útját a nyári játékokig.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Gyulay Zsolt a téli olimpia helyszínéről: nem olyan jó érzés, hogy ennyire nincs esélyünk, a fejlődés figyelmeztetés a nyári olimpiára is

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az eddigieknél is nagyobb a konkurencia, és nagyon nehéz az előrelépési lehetőség a magyar sportolóknak a téli olimpián – hangsúlyozta az InfoRádiónak a játékok helyszínéről nyilatkozva Gyulay Zsolt, a MOB elnöke.

Nehezen beszélt téli olimpiai benyomásairól a helyszínről Gyulay Zsolt MOB-elnök az InfoRádiónak, amikor azzal a fajta erővel szembesül a magyar csapat, amit más országok képviselnek ezen a viaskodáson.

„Nyilvánvalóan nem olyan jó érzés, mint amikor a nyári olimpián egy 180 fős csapattal veszünk részt a versenyeken. Itt kevésbé van esélyünk, ami ez nyilván szokatlan” – tette hozzá.

A magyar versenyzők motivációjával semmi problémát nem lát, még azokéval sincs, akiknek semmilyen komoly esélyük nincs kiugró eredmény elérésére, mivel ők sportágukban a legjobbak Magyarországon.

„Aki esetleg kritizálná akár a sífutókat, akár a síelőket vagy a korcsolyázókat, annak áll a lehetőség, meg lehet őket előzni, és ki lehet jutni az olimpiára” – állt ki véleményével Gyulay Zsolt.

Más kérdés maga az olimpiarendezés: hangulatában és szépségében fantasztikusnak tartja az eseményt a MOB-elnök, amihez hozzájárul az olaszok jó szereplése is, ám a szervezés hagy kívánni valót maga után.

„A szervezés... Párizsban többen kritizáltak, amikor azt mondtam, hogy ezerszer jobb olimpiát tudnánk rendezni. Azért itt is érvényes mind a szervezésre, mind az önkéntesek felkészültségére, a versenyhelyszínek felkészítésére, hogy vannak hiányosságok. De a környezet mindenkit kárpótol szerintem” – vont mérleget.

A politikai felhangoktól nem mentes ez az olimpia sem, hét közepén egy éremesélyes ukrán szkeletonos nem indulhatott. Hogy miként tekint az ilyen jellegű esetekre, arról azt mondta: nem érzékelte, hogy ez botrány lett volna.

„Az NOB nagyon helyesen járt el, hiszen semmiféle politikai üzenetnek nincs helye, a játékok alkalmával mindenféle politikai üzenet tiltott, és nagyon jó, hogy így van. A NOB mindig is azt vallotta, hogy az olimpia nem a politizálás színtere, így a szimbólumok megjelenéséé sem, ezt itt nagyon szigorúan veszik. Más kérdés hogy egy ukrán sportvezető említette, hogy nem tudott elutazni Isztambulba az Európa Játékok megbeszélésére, mert lebombázták az utakat, több sportolójuk meg is halt a támadásokban” – idézte fel.

Visszatérve az elvárásokra, azt mondta: mindenkit szeretne a saját mércéje fölött látni. Ennek az is az oka, hogy korábbi világsztárok mellett is elsuhan a mezőny, például a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaoang sem volt képes a döntőbe sem bejutni 1000 méteren kínai színekben – Liu Shaolin Sándor pedig még a csapatba sem fért be Kínában.

„Elképesztően erős a mezőny. Elgondolkodtató az, hogy hogyan lehet a téli sportágakban tartani a lépést, vagy egyáltalán felzárkózni ezekhez az országokhoz. Sok tanulság van, ilyen az országok hozzáállása is. A magyar csapat a tapasztalatszerzés fázisában van” – fogalmazott.

A mezőny erősödésével kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, ez intő jel lehet akár a 2028-as nyári Los Angeles-i játékokra is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Gyulay Zsolt a téli olimpia helyszínéről: nem olyan jó érzés, hogy ennyire nincs esélyünk, a fejlődés figyelmeztetés a nyári olimpiára is

gyulay zsolt

téli olimpia

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét "mikrobiológiai nem megfelelőség miatt" - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

Katasztrófa küszöbén a magyar gazdaság kirakatágazata: rengeteg magyar pénztárcája már most megérzi

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 17:10
Újabb francia győzelem a milánói olimpián
2026. február 13. 16:26
„Teljesen más sport lett” – Knoch Viktor a magyar esélyekről
×
×
×
×