Gyulay Zsolt a téli olimpia helyszínéről: nem olyan jó érzés, hogy ennyire nincs esélyünk, a fejlődés figyelmeztetés a nyári olimpiára is

Nehezen beszélt téli olimpiai benyomásairól a helyszínről Gyulay Zsolt MOB-elnök az InfoRádiónak, amikor azzal a fajta erővel szembesül a magyar csapat, amit más országok képviselnek ezen a viaskodáson.

„Nyilvánvalóan nem olyan jó érzés, mint amikor a nyári olimpián egy 180 fős csapattal veszünk részt a versenyeken. Itt kevésbé van esélyünk, ami ez nyilván szokatlan” – tette hozzá.

A magyar versenyzők motivációjával semmi problémát nem lát, még azokéval sincs, akiknek semmilyen komoly esélyük nincs kiugró eredmény elérésére, mivel ők sportágukban a legjobbak Magyarországon.

„Aki esetleg kritizálná akár a sífutókat, akár a síelőket vagy a korcsolyázókat, annak áll a lehetőség, meg lehet őket előzni, és ki lehet jutni az olimpiára” – állt ki véleményével Gyulay Zsolt.

Más kérdés maga az olimpiarendezés: hangulatában és szépségében fantasztikusnak tartja az eseményt a MOB-elnök, amihez hozzájárul az olaszok jó szereplése is, ám a szervezés hagy kívánni valót maga után.

„A szervezés... Párizsban többen kritizáltak, amikor azt mondtam, hogy ezerszer jobb olimpiát tudnánk rendezni. Azért itt is érvényes mind a szervezésre, mind az önkéntesek felkészültségére, a versenyhelyszínek felkészítésére, hogy vannak hiányosságok. De a környezet mindenkit kárpótol szerintem” – vont mérleget.

A politikai felhangoktól nem mentes ez az olimpia sem, hét közepén egy éremesélyes ukrán szkeletonos nem indulhatott. Hogy miként tekint az ilyen jellegű esetekre, arról azt mondta: nem érzékelte, hogy ez botrány lett volna.

„Az NOB nagyon helyesen járt el, hiszen semmiféle politikai üzenetnek nincs helye, a játékok alkalmával mindenféle politikai üzenet tiltott, és nagyon jó, hogy így van. A NOB mindig is azt vallotta, hogy az olimpia nem a politizálás színtere, így a szimbólumok megjelenéséé sem, ezt itt nagyon szigorúan veszik. Más kérdés hogy egy ukrán sportvezető említette, hogy nem tudott elutazni Isztambulba az Európa Játékok megbeszélésére, mert lebombázták az utakat, több sportolójuk meg is halt a támadásokban” – idézte fel.

Visszatérve az elvárásokra, azt mondta: mindenkit szeretne a saját mércéje fölött látni. Ennek az is az oka, hogy korábbi világsztárok mellett is elsuhan a mezőny, például a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaoang sem volt képes a döntőbe sem bejutni 1000 méteren kínai színekben – Liu Shaolin Sándor pedig még a csapatba sem fért be Kínában.

„Elképesztően erős a mezőny. Elgondolkodtató az, hogy hogyan lehet a téli sportágakban tartani a lépést, vagy egyáltalán felzárkózni ezekhez az országokhoz. Sok tanulság van, ilyen az országok hozzáállása is. A magyar csapat a tapasztalatszerzés fázisában van” – fogalmazott.

A mezőny erősödésével kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, ez intő jel lehet akár a 2028-as nyári Los Angeles-i játékokra is.