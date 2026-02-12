Zokogott a NOB-elnök, de kizárták a sisakján az ukrán háborús áldozatokra emlékező sportolót – képek

Az ukrán szkeletonversenyzőt, Vladiszlav Heraskevicset kizárták a milánói-cortina téli olimpiáról, amiért nem volt hajlandó eleget tenni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kérésének, hogy cserélje le azt a sisakot, amely az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán sportolók emléke előtt tiszteleg – írja az Index összefoglalója.

A sportoló úgy akart emléket állítani a háborúban az ellenség – vagyis az oroszok – által meggyilkolt sporttársainak, hogy az „emlékezés sisakjában” siklott volna le a pályán. A fejvédőt több mint húsz elesett ukrán sportoló és edző fotója díszíti, azoké, akik életüket vesztették az oroszok ellen vívott honvédő háborúban – ezt viszont a NOB megvétózta.

Az ukrán versenyző elmondta: személyes ismerőseit, jóbarátjait siratja, akiket meggyilkoltak, és őrájuk akart így megemlékezni (Robert Michael/picture alliance/Getty Images)

Kirsty Coventry, a NOB elnöke csütörtökön reggel, bő egy órával a férfi szkeletonverseny kezdete előtt a helyszínen várta az ukrán sportolót, majd igyekezett meggyőzni a sisakcseréről, ám nem járt sikerrel. Vladiszlav Heraskevics nem cserélt fejvédőt, így csütörtökön délelőtt kizárták az olimpiáról, de elárulta, nem hagyja annyiban: a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul.

„Ez az emlékezés üzenete, és ezt senki sem vitatja” – mondta az újságíróknak Kirsty Coventry NOB-elnök a könnyeivel küszködve.



Kirsty Coventry, a NOB elnöke sírva nyilatkozott az újságíróknak, miután találkozott az ukrán versenyzővel (Richard Heathcote/Getty Images)

A NOB közleményében azt írta, hogy „sajnálattal” hozta meg a döntést.

„Több egyeztetés és személyes találkozó ellenére – köztük a mai reggeli megbeszélés ellenére Kirsty Coventry NOB-elnökkel – Vladiszlav Heraskevics nem volt hajlandó semmilyen kompromisszumra. A NOB nagyon szerette volna, ha Vladiszlav Heraskevics versenyez,

ezért is ültünk le vele, hogy megtaláljuk a lehető legtisztességesebb módját annak, miként emlékezhet meg azokról sportolótársairól, akik életüket vesztették Oroszország Ukrajna elleni inváziója során. Az ügy lényege nem az üzenet, hanem az, hogy hol akarta azt kifejezni”

– írták.

„Nehéz szavakba önteni. Ürességet érzek” – nyilatkozta kizárását követően Heraskevics, aki korábban úgy fogalmazott: személyes jó barátait gyászolja, és nem hagyja eltántorítani magát.

A bizottság még hétfő este közölte, hogy a sisak nem engedélyezett a versenyen, hivatkozva az olimpiai pályán történő politikai nyilatkozatok tilalmára vonatkozó szabályra. A sportoló ennek ellenére kedden és szerdán is viselte a sisakot az edzésen, tudván, hogy ez kizáráshoz vezethet.