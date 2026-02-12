ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.79
usd:
318.7
bux:
131110.76
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
11 February 2026, Italy, Cortina Dampezzo: Olympia, Olympic Winter Games Milan Cortina 2026, skeleton, men, training, Wladyslaw Heraskewytsch (Ukraine) in action at the start. Photo: Robert Michael/dpa (Photo by Robert Michael/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Zokogott a NOB-elnök, de kizárták a sisakján az ukrán háborús áldozatokra emlékező sportolót – képek

Infostart

Megrázó fordulatok után az ukrán Vladiszlav Heraskevicset kizárták a téli olimpiáról, mert nem volt hajlandó lecserélni a háborús áldozatok előtt tisztelgő sisakját. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke várta reggel a verseny előtt, és ő sem tudta lebeszélni a sisakról – majd a NOB-elnök könnyezve tartott rövid sajtótájékoztatót.

Az ukrán szkeletonversenyzőt, Vladiszlav Heraskevicset kizárták a milánói-cortina téli olimpiáról, amiért nem volt hajlandó eleget tenni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kérésének, hogy cserélje le azt a sisakot, amely az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán sportolók emléke előtt tiszteleg – írja az Index összefoglalója.

A sportoló úgy akart emléket állítani a háborúban az ellenség – vagyis az oroszok – által meggyilkolt sporttársainak, hogy az „emlékezés sisakjában” siklott volna le a pályán. A fejvédőt több mint húsz elesett ukrán sportoló és edző fotója díszíti, azoké, akik életüket vesztették az oroszok ellen vívott honvédő háborúban – ezt viszont a NOB megvétózta.

12 February 2026, Italy, Cortina d'Ampezzo: Olympia, Olympic Winter Games Milan Cortina 2026, Skeleton, Men, Vladislav Heraskevych (Ukraine) shows his helmet. The Ukrainian Vladislav Heraskevych has been banned from the Olympic skeleton competition in a dispute over his helmet with pictures of fellow athletes killed in the war. Photo: Robert Michael/dpa (Photo by Robert Michael/picture alliance via Getty Images)
Az ukrán versenyző elmondta: személyes ismerőseit, jóbarátjait siratja, akiket meggyilkoltak, és őrájuk akart így megemlékezni (Robert Michael/picture alliance/Getty Images)

Kirsty Coventry, a NOB elnöke csütörtökön reggel, bő egy órával a férfi szkeletonverseny kezdete előtt a helyszínen várta az ukrán sportolót, majd igyekezett meggyőzni a sisakcseréről, ám nem járt sikerrel. Vladiszlav Heraskevics nem cserélt fejvédőt, így csütörtökön délelőtt kizárták az olimpiáról, de elárulta, nem hagyja annyiban: a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul.

„Ez az emlékezés üzenete, és ezt senki sem vitatja” – mondta az újságíróknak Kirsty Coventry NOB-elnök a könnyeivel küszködve.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - FEBRUARY 12: (EDITOR'S NOTE: This image was sent with alternate crop.) IOC President Kirsty Coventry cries as she speaks to the media after Vladyslav Heraskevych of Team Ukraine (not pictured) was disqualified from competition in the Men's Skeleton on day six of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Cortina Sliding Centre on February 12, 2026 in Cortina d'Ampezzo, Italy. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)
Kirsty Coventry, a NOB elnöke sírva nyilatkozott az újságíróknak, miután találkozott az ukrán versenyzővel (Richard Heathcote/Getty Images)

A NOB közleményében azt írta, hogy „sajnálattal” hozta meg a döntést.

„Több egyeztetés és személyes találkozó ellenére – köztük a mai reggeli megbeszélés ellenére Kirsty Coventry NOB-elnökkel – Vladiszlav Heraskevics nem volt hajlandó semmilyen kompromisszumra. A NOB nagyon szerette volna, ha Vladiszlav Heraskevics versenyez,

ezért is ültünk le vele, hogy megtaláljuk a lehető legtisztességesebb módját annak, miként emlékezhet meg azokról sportolótársairól, akik életüket vesztették Oroszország Ukrajna elleni inváziója során. Az ügy lényege nem az üzenet, hanem az, hogy hol akarta azt kifejezni”

– írták.

„Nehéz szavakba önteni. Ürességet érzek” – nyilatkozta kizárását követően Heraskevics, aki korábban úgy fogalmazott: személyes jó barátait gyászolja, és nem hagyja eltántorítani magát.

A bizottság még hétfő este közölte, hogy a sisak nem engedélyezett a versenyen, hivatkozva az olimpiai pályán történő politikai nyilatkozatok tilalmára vonatkozó szabályra. A sportoló ennek ellenére kedden és szerdán is viselte a sisakot az edzésen, tudván, hogy ez kizáráshoz vezethet.

Kezdőlap    Sport    Zokogott a NOB-elnök, de kizárták a sisakján az ukrán háborús áldozatokra emlékező sportolót – képek

téli olimpia

ukrajnai háború

milánó-cortina 2026

kirsty coventry

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólaltak a boltok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

Megszólaltak a boltok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

A kormány – bárminemű szakmai egyeztetés nélkül – május végéig meghosszabbította az árréscsökkentést, azaz az árrésstop rendelet hatályát, ami jól jelzi a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát - írja a nagy hazai láncokat tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ivott, hazaküldték: azonnal elzavarták az olimpiai csapat edzőjét, ennyi volt a karrierje?

Ivott, hazaküldték: azonnal elzavarták az olimpiai csapat edzőjét, ennyi volt a karrierje?

A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Two US citizens were killed in Minneapolis during the crackdown dubbed "Operation Metro Surge".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 12:36
A románokkal vagy az írekkel is játszhat a magyar válogatott ősszel – kora este kiderül a sorsoláson
2026. február 12. 10:44
Nyomós okból mondhatott nemet Gulácsi Péter egy Premier League-csapatnak
×
×
×
×