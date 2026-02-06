ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 6. péntek
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó Nagy Péterel, a BVSC úszószakosztályának vezetõjével a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A BVSC szakosztályvezetője Kós Hubertről: továbbra is falja a versenyeket és a számokat, de okosan csinálja

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Nem kell félteni a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai címvédőjét a sok versenytől és a fokozott terheléstől, mert az amerikai edzői stáb nagyon figyel erre – mondta az InfoRádióban Nagy Péter. Úgy véli, Kós Hubertnek az lesz a fő célja a közeljövőben, hogy még stabilabban és magabiztosabban vegye az akadályokat a számok bővítése során, Los Angelesben pedig akár több számban is sikeres lehet.

Idén is lehetőleg minden hazai úszóversenyen a ponttáblázat élén vagy annak közelében szeretne végezni a BVSC, még ha a Ferencváros komolyan erősödött is – mondta az InfoRádióban Nagy Péter, a zuglói egyesület úszószakosztályának vezetője. Mint fogalmazott, az a cél, hogy a tavalyi eredményes szereplést átmentsék erre az évre is. Természetesen nemcsak a hazai versenyeken, hanem a világversenyeken is erre fognak törekedni. Augusztusban nagymedencés Európa-bajnokságot rendeznek Párizsban, decemberben pedig rövid pályás világbajnokság lesz Pekingben.

Az Egyesült Államokban tanuló és ott a Texas Longhorns egyetemi csapat színeiben versenyző Kós Hubert 2023-ban igazolt a BVSC-hez. Természetesen a 200 méteres férfi hátúszás olimpiai címvédője a zuglóiak legnagyobb sztárja, de Nagy Péter bízik benne, hogy más versenyzőik is harcban lesznek az érmekért az idei világversenyeken. Erre minden esélye megvan a Kós Huberthez hasonlóan a Texasi Egyetemen tanuló Pádár Nikolettnek is.

A BVSC szakosztályvezetője elmondta: az elvárásaik tulajdonképpen ugyanazok, mind eddig, mert ahogy fogalmazott, „nem állhat le senki”, az úszóknak és az edzőknek egyaránt azt kell a szemük előtt tartaniuk, hogy tovább emeljék a színvonalat és még jobb eredményeket érjenek el.

A héten Kós Hubert és Pádár Nikolett is nyert egy-egy számot a texasi Austinban rendezett Sterkel Classic elnevezésű úszóversenyen. Bob Bowman tanítványai ezúttal 25 yardos (22,86 méter) medencében versenyeztek, Kós Hubert 400 yard vegyesen, míg Pádár Nikolett 200 yard gyorson lett első.

Nagy Péter úgy fogalmazott, lassan már a Los Angeles-i olimpiának is előtérbe kell kerülnie, de előtte természetesen az idei, párizsi Eb és a 2027-es budapesti vb lesz fókuszban. Kós Hubert egyre több számban kipróbálja magát, éles versenyeken is teszteli, hogy mire képes ezekben. Nagy kérdés, mely számok fognak majd neki beleférni egy-egy világverseny programjába. A szakember emlékeztetett, hogy Kós Hubert már a tavalyi, szingapúri vb-n is ezeket a szempontokat mérlegelte.

A 2025-ös év fő versenyén végül négy számban döntőzött, viszont a szükséges pihenőt, regenerálódást figyelembe véve 100 méter pillangón visszalépett.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a másik négy számban jó eredményeket tudjon elérni.

A BVSC szakosztályvezetője azt gondolja, Kós Hubertnek az lesz a fő célja a jövőben, hogy még stabilabban és magabiztosabban vegye az akadályokat a számok bővítése során. Nyilván Los Angelesben a címvédésre megy rá leginkább 200 méter háton, de a következő olimpián is szeretne minél eredményesebb lenni akár több számban is.

Kós Hubert rengeteg versenyen indul, de Nagy Péter szerint nem kell aggódni amiatt, hogy ez a mennyiség és a terhelés megbosszulja magát az olimpiai ciklus végén. Bob Bowman és csapata vélhetően nagyon odafigyel erre. Az alapversenyeken és az edzéseken folyamatosan konzultál az edzői stáb az adott versenyzővel, és

mire elérkeznek az aktuális világverseny rajtjához, tisztázódni szokott, hogy „mi az a limit, amit ki tud hozni magából, és mi az, amit már nem”.

Nagy Péter biztos benne, hogy Kós Hubert megfelelően fel fog készülni az idei év fő versenyére, az augusztusi, párizsi Eb-re, ahol a szakember szerint várhatóan nem nagyon lesz olyan ellenfél, aki meg tudja őt szorítani 200 méter háton. Ugyanakkor minden bajnoknak az a sorsa, hogy állandóan számolniuk kell azzal, hogy őket akarják megverni mások. Mindenki a jobb helyezésért vagy a címvédésért harcol, így senki sem engedhet ki egy pillanatra sem.

A szakember szerint nem a sok verseny bevállalása a veszélyes, hanem sokkal inkább a konkurenciaharc lehet az, mert a bajnokokat le akarják győzni. „Én azonban azt látom, hogy Kós Hubertet ez egyáltalán nem zavarja. Ő győzni szeretne minden számban, amiben csak elindul. Ő jól akar úszni minden egyes versenyen. Nincs benne az a félelem, hogy »úristen, ezt most meg kell nyerjem«, hanem ő ezt belülről hozza magával” – fogalmazott Nagy Péter.

KAPCSOLÓDÓ HANG

