ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.9
usd:
337.38
bux:
121795.19
2026. március 19. csütörtök Bánk, József
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pumping gasoline fuel in car.
Nyitókép: Lightspruch/Getty Images

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csütörtöktől új szabályozás lépett életbe a szlovák töltőállomásokon: a következő 30 napban minden benzinkúton kötelező lesz külön feltüntetni a gázolaj árát a hazai és a külföldi autósok számára. A külföldön regisztrált járművekre más ár fog vonatkozni, amelyet az osztrák, a cseh és a lengyel ár átlagában határoznak meg. Az intézkedés csak a gázolajra vonatkozik, a benzint nem érinti.

A szlovák kormány szerdán fogadta el azt a rendeletet, melynek értelmében 30 napra korlátozza a hazai benzinkutaknál tankolható üzemanyag mennyiségét és kivitelét az ország területéről.

„Olyan helyzet állt elő, hogy Észak-Szlovákiában több tucat benzinkúton elfogyott az üzemanyag, mivel nálunk jóval olcsóbb volt a benzin, mint Lengyelországban, és megérte, illetve még mindig megéri a lengyeleknek átjönni Szlovákiába tankolni. Ez instabilitáshoz vezet, ezért úgy döntöttünk, hogy szigorú korlátozó intézkedéseket vezetünk be, mert valószínűleg nincs más lehetőség egy olyan helyzetben, amikor Zelenszkij így segít nekünk” – jelentette ki Robert Fico kormányfő. Hangsúlyozta, hogy

a rendelet csak 30 napig lesz érvényben, de ha szükséges, a kormány meghosszabbítja az intézkedést.

A szabályozás értelmében az emberek csak a járművek üzemanyagtartályát és legfeljebb egy 10 literes kannát tankolhatnak tele gázolajjal. Az önkiszolgáló töltőállomások, illetve azok, amelyeken nem tudják ellenőrizni a szabály betartását, zárva lesznek. Egy jármű tankolására legfeljebb 400 eurót lehet költeni. A rendőrök, a katonák, a tűzoltók és a mentőszolgálat járműveire kivétel vonatkozik, a gazdasági minisztérium pedig további kivételekről is dönthet.

A külföldi rendszámú járművek számára a dízel literenkénti árát 1,826 euróban határozták meg, amely március 23-tól, hétfőtől lép életbe.

Addig az üzemanyagárak továbbra is a szokásos árképzés szerint alakulnak. A döntésről a szlovák pénzügyminisztérium tájékoztatott, amely az intézkedés bevezetésének elhalasztásával időt biztosított az üzemanyag-forgalmazóknak az alkalmazkodásra. A külön dízelárat a Csehországban, Ausztriában és Lengyelországban érvényes átlagárak alapján állapították meg, az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint. A tárca hangsúlyozta: az intézkedés – a töltőállomásokat érintő többi szabályhoz hasonlóan – ideiglenes jellegű.

„Feltételezem, hogy lesznek, akik meg akarják majd kerülni ezt a szabályozást. Ilyen mindig előfordul, de úgy gondolom, lesz hatása a korlátozásnak, és sikerül visszaszorítani az üzemanyag-turizmust”

– mondta Robert Fico. A kormányfő ismét visszautasította az ellenzéknek azt a kritikáját, hogy Szlovákiában túl magasak az üzemanyagárak. „A V4-országok közül Szlovákiában a legolcsóbb a gázolaj, lényegesen olcsóbb, mint Ausztriában. A benzin ára a V4-országok szintjén van, de olcsóbb, mint Ausztriában. És ezt a trendet, ezt a politikai célt kívánjuk követni az elkövetkező napokban” – tette hozzá a szlovák miniszterelnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

benzin

gázolaj

szlovákia

üzemanyag

robert fico

benzinkút

külföldi

árszabályozás

árazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon
Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 20:41
Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon
2026. március 19. 14:20
Bármikor robbanhat: időzített bombaként fenyegeti Európát az orosz tanker
×
×