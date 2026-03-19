Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

A szlovák kormány szerdán fogadta el azt a rendeletet, melynek értelmében 30 napra korlátozza a hazai benzinkutaknál tankolható üzemanyag mennyiségét és kivitelét az ország területéről.

„Olyan helyzet állt elő, hogy Észak-Szlovákiában több tucat benzinkúton elfogyott az üzemanyag, mivel nálunk jóval olcsóbb volt a benzin, mint Lengyelországban, és megérte, illetve még mindig megéri a lengyeleknek átjönni Szlovákiába tankolni. Ez instabilitáshoz vezet, ezért úgy döntöttünk, hogy szigorú korlátozó intézkedéseket vezetünk be, mert valószínűleg nincs más lehetőség egy olyan helyzetben, amikor Zelenszkij így segít nekünk” – jelentette ki Robert Fico kormányfő. Hangsúlyozta, hogy

a rendelet csak 30 napig lesz érvényben, de ha szükséges, a kormány meghosszabbítja az intézkedést.

A szabályozás értelmében az emberek csak a járművek üzemanyagtartályát és legfeljebb egy 10 literes kannát tankolhatnak tele gázolajjal. Az önkiszolgáló töltőállomások, illetve azok, amelyeken nem tudják ellenőrizni a szabály betartását, zárva lesznek. Egy jármű tankolására legfeljebb 400 eurót lehet költeni. A rendőrök, a katonák, a tűzoltók és a mentőszolgálat járműveire kivétel vonatkozik, a gazdasági minisztérium pedig további kivételekről is dönthet.

A külföldi rendszámú járművek számára a dízel literenkénti árát 1,826 euróban határozták meg, amely március 23-tól, hétfőtől lép életbe.

Addig az üzemanyagárak továbbra is a szokásos árképzés szerint alakulnak. A döntésről a szlovák pénzügyminisztérium tájékoztatott, amely az intézkedés bevezetésének elhalasztásával időt biztosított az üzemanyag-forgalmazóknak az alkalmazkodásra. A külön dízelárat a Csehországban, Ausztriában és Lengyelországban érvényes átlagárak alapján állapították meg, az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint. A tárca hangsúlyozta: az intézkedés – a töltőállomásokat érintő többi szabályhoz hasonlóan – ideiglenes jellegű.

„Feltételezem, hogy lesznek, akik meg akarják majd kerülni ezt a szabályozást. Ilyen mindig előfordul, de úgy gondolom, lesz hatása a korlátozásnak, és sikerül visszaszorítani az üzemanyag-turizmust”

– mondta Robert Fico. A kormányfő ismét visszautasította az ellenzéknek azt a kritikáját, hogy Szlovákiában túl magasak az üzemanyagárak. „A V4-országok közül Szlovákiában a legolcsóbb a gázolaj, lényegesen olcsóbb, mint Ausztriában. A benzin ára a V4-országok szintjén van, de olcsóbb, mint Ausztriában. És ezt a trendet, ezt a politikai célt kívánjuk követni az elkövetkező napokban” – tette hozzá a szlovák miniszterelnök.