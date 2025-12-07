ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Kós Hubert versenycsúccsal nyert Amerikában

Infostart / MTI

Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszás szombati döntőjét a texasi Austinban rendezett US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a szám olimpiai és világbajnoka

a fináléban 1:54.21-es versenycsúccsal diadalmaskodott,

ez bő egy másodperccel marad el 1:53.19-es Európa-csúcsától. Kós a program végén még a 200 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, ebben 1:56.01-gyel harmadikként csapott célba.

A 22 éves magyar versenyző - aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon - korábban 200 méter vegyesen és 100 méter háton is győzött, 50 méter háton pedig harmadik volt.

Kezdőlap    Sport    Kós Hubert versenycsúccsal nyert Amerikában

úszás

kós hubert

austin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Extrém időjárás közelít Magyarország felé: ritka jelenségnek lehetünk szemtanúi, íme a térképek

Extrém időjárás közelít Magyarország felé: ritka jelenségnek lehetünk szemtanúi, íme a térképek

Rendkívüli melegfront érkezik Közép-Európába a jövő hét derekán: a hőmérséklet helyenként 10–12 fokkal is meghaladhatja a megszokott decemberi értékeket. Az időjárási anomália súlyos következményekkel járhat az alpesi síterepek számára, miközben Magyarországon is kétszámjegyű csúcsértékekre készülhetünk december közepén - írta a The Weather on Maps Facebook-oldal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano

Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano

Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

Officials believe a gas canister explosion triggered the fire which tore through the busy nightlife venue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 09:10
Forma–1, női kézilabda-vb, rengeteg foci – sport a tévében
2025. december 7. 06:30
Meghalt Tóthné Czubók Magdolna
×
×
×
×