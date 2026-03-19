Huszonhárman nyertek több mint 300 ezer forintot

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 12. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
10 (tíz)
20 (húsz)
25 (huszonöt)
26 (huszonhat)
31 (harmincegy)
33 (harminchárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 324 330 forint;
4 találatos szelvény 993 darab, nyereményük egyenként 7510 forint;
3 találatos szelvény 16 224 darab, nyereményük egyenként 2795 forint.
A következő sorshúzáson 140 millió forint lesz a főnyeremény.