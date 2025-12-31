Kiúsztunk a pokolból, Kós Hubi néha tiszta ideg: évet értékel a kapitány

Egy klasszikus olimpia utáni év volt, amikor van visszavonulónk, aki hivatalosan visszavonult, olyan is van, aki nem hivatalosan. Vannak, akik hosszabb pihenőt tartottak, és még keresik önmagukat. Vannak fiataljaink, akik jönnek fel, akiknek korábban nem ismerték a nevét, és vannak olyanok, akik most robbantak be igazából a nemzetközi felnőtt élvonalba – kezdte az értékelést Sós Csaba.

Kós Hubertnek szenzációs éve volt minden tekintetben, amerikai edzője, Bob Bowman sem panaszkodhat rá, hiszen a Texasi Egyetemnek nagyon sok jó eredményt szállított év közben, és a magyar válogatottban is kiválóan szerepelt a vb-n.

Nemcsak kiválóan szerepelt, hanem minden alkalommal tájékoztat engem, hogy igenis akar váltókat úszni. Tehát annak ellenére, hogy hátúszó és vegyesen volt most vb-érmes, és pillangón szeretne úszni, csak a program sose jön ki úgy, hogy elindulhat, mert vagy a 200, vagy a 100 hátat üti, Ettől egyébként tiszta hideg a pali, nem akarok árulkodni róla, és annak ellenére, hogy most már mellen sem úszik olyan rosszul, de a gyorsváltót is mindig kifejezetten kéri az elején. Tehát ő kiveszi a részét a csapatból is, és neki számít az is, hiába ért már el mindent, most már világ- és Európa-csúcsot is, hogy a csapattal esetleg hatodik helyen legyenek vagy ötödikek, negyedikek, esetleg bronzérmesek.

Ami pedig az egyéni számait illeti, nyilván a 200 és a 100 méter hát adja magát. Most az olimpiai program esetleg afelé terelheti, hogy a 100 pillangót részesítse előnyben a 200 vegyessel szemben?

Nem kell erre terelni, ha a jelek ezt mutatják, akkor ezt fogja választani, határozottan és örömmel.

Nem mintha úgy tűnne, hogy a 100 pillangó ellenére lenne...

Így van, erről beszélek. A 200 vegyes meg azért érdekes, mert ott a világon a háromban van, ez látható, és előrébb is léphet, mert korántsem volt annyi éles ütközete 200 vegyesen, mint ami az utóbbi időben 100-200 háton, de az, aki a 100 pillangót úszhatja, mindenkor boldog. Ezt Gyarmati Andrea is úszta, és ugyan nem százon, hanem kétszázon Darnyi is, Egerszegi és Cseh Laci is. Cseh László azért igazából hátúszó volt, az első érmét világverseny háton nyerte. A pekingi olimpia előtt úgy döntött, hogy nem érdekli semmi más, mert 200 pillangón fog úszni, aztán ott is ezüstérmes lett.

Párizs magyar olimpiai bajnokai közül Milák Kristófot gyakorlatilag csak az országos bajnokságon láthattuk. A hírek szerint egyébként sem úszott túlságosan sokat. Rasovszky Kristófnak a nyíltvízi Európa-bajnokság sikerült a legjobban ebben az évben, ott remekelt. Betlehem Dávidnak ősszel volt a csúcsforma, Sárkány Zalán pedig a rövidpályás szezon gyakorlatilag második felében remekelt. Mit emelne ki az ő szereplésükből?

Ők kiválóan felkészült úszók, és az év nagy részében együtt edzettek, és amikor három ilyen világszintű úszó naponta kétszer több órán keresztül egymásnak esik, abból ez jön ki, kérem! Ez az igazság, ezért akarjuk és támogatjuk a műhelymunkát. Mi egész másban gondolkozunk, nem akadémiákban, ami nyilván csapatsportban hatásos lehet. Nálunk itt az igazi műhelymunka az, amiről szó van, és hát ott a Szokolai László most már az életkoránál, tapasztalatánál, tudásánál fogva alapvetően alkalmas, hogy egy világszintű műhelyt vigyen.

2026-ban mely versenyeken lesz a fókusz? Adja magát a nagymedencés Európa-bajnokság az év közepén, de mire figyel még szövetségi kapitányként a legjobban?

Arra, hogy ne énekeljék ki a számból a sajtót, ez az Eb ugyanis most más. El kell mondani, amit már mindenki agyonunt, de mégiscsak így van, a Covid utáni összevisszaságokból egy pokol jött ki: elmaradt világversenyek, előrehozások. 2024-ben nekünk fél éven belül volt világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, meg rövidpályás VB, ez volt a pokol. Most visszaáll a rend, itt Európa-bajnokság lesz, ez lesz „a” verseny, és a fő verseny, mindenki erre fog készülni, és mindenki ott lesz. Ez nem olyan Európa-bajnokság lesz, mint az elmúlt két-három. Voltak, akik nem tudtak fölkészülni a Covid miatt. Itt azért mi nagy előnyben voltunk, hozzátenném. Voltak, akik nem jöttek el, mert mondjuk épp akkor volt a brit nemzetközösségi játékok, például. Ez egy „fullos”, kőkemény Európa-bajnokság lesz. Erre készülünk, itt akarunk eredményesen szerepelni.

A Magyar Úszószövetség több programot is párhuzamosan futtat, az úszó nemzet program már az elmúlt években is komoly szintre jutott el, bár nyilván a Covid nélkül még előrébb tartana, és néhány héttel ezelőtt elindult az edzői mentorprogram is a Mol Új Európa Alapítványának támogatásával. Ez utóbbi hol tart most?

Az úszó nemzet program rendkívüli, fél Európa érdeklődik eziránt, de a világból is, komoly emberek. Ez egy rendkívüli program, még akkor is, hogyha ennek egész más volt az eredeti célja, minthogy a magyar úszósportnak legyen merítési bázisa. Ez valóban abból indul ki, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni Magyarországon. És ehhez viszont csinált az Úszószövetség az úgynevezett HÍD programot, ami arról szól, hogy azok a gyerekek, akik az Úszó Nemzet programban megtanulnak úszni, ezeket vigyük át az egyesületbe, és legyenek versenyzők, legalábbis egy darabig mindenképp, aztán innen körülbelül 10 sportágat lehet tölteni ebből. Nem akarom végigsorolni: a vízilabda, a kajak-kenu, a műugrás, a műúszás, az evezés, de akár öttusa, triatlon, tehát ez egy igazi, nagyon erős program, amit halálosan komolyan veszünk, és ebben látjuk a garanciáját annak, hogy az utánpótlásunknak megvan a merítési lehetősége. És ez a Híd program, ami az igazi kérdőjeles pillér. Nincs benne tapasztalatunk, de ezt nagyon intenzíven kontrolláljuk és segítjük. Azt hiszem, ebben az évben talán 500 és 1000 közt van a létszám, ahány gyerek innen bekerült a magyar úszósport versenyrendszerébe.

Miért fontos az edzői mentorprogram?

Ebben az országban, de valószínűleg máshol is, az élet bármelyik területén szakajtószám vannak kiugró tehetségek, az edzői szakma is ilyen. Ott is van egy nagy átlag, vannak jók, és néhányak rendkívül kiugrók. Az ő tudásukra rá kell menni, mert ha ezeket hagyjuk elveszni, akkor butaságot csinálunk. Ez a mentorprogram lényege, köszönet érte a MOL-nak. A program elindult, és fontosnak tartom azt is, hogy az úszószövetség most már azoknak az edzőknek, akiknek nincs meg a felsőfokú végzettségük, de egyetemre akarnak menni, a tandíjukat kifizeti. Ez egyedülálló Magyarországon, az biztos. Tehát mi erre nagyon ráfeküdtünk, mert ha nekünk itt van Szokolai László, Plagányi Zsolt, Virth Balázs, Kovács Ottó, Nagy Péter, Kutasi Márton, Máté Hunor, Petrovics Mátyás és sorolhatnám még, de nem akarom, mert ha valakit kihagyok, abból nagy baj lenne. Szóval itt van sok kiváló edző, van mit átadni, és látni a sikerekből, hogy értelme is van átadni, mert aki ezt a tudást birtokolja, az a csúcsra tudja vinni a versenyzőt.