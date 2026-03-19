2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Boldogság napja – itt a legboldogabb országok listája, Magyarországot is értékelték

Immár hagyományosan március 20. a boldogság nemzetközi napja. Ehhez időzítve készült az a jelentés (World Happines Report), amely számos országban értékelte a lakosság hangulatát, mérte a helyiek boldogságfokát. Az eredmények szerint Finnország első helye megingathatatlan, Magyarországé azonban nem bizonyult annak.

Az éves jelentés idén is az oxfordi egyetem és más kutatóintézetek együttműködésének eredményeként született, és a Gallup intézet adatain alapul. A kutatók elsősorban a társadalmi környezetet, a várható egészséges élettartamot, ennek keretében az állami egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, továbbá a jövedelemszintet, a szabadságszintet, valamint a korrupció szintjét veszik alapul. Fontos, a boldogság fokát meghatározó tényező az oktatás helyzete is.

Mindez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a boldogság szintjét elsősorban a jólét, illetve a gazdagság befolyásolná,

azaz ennél gyakran jóval „póriasabb” meghatározói is vannak. Ezt bizonyítja többek között Costa Rica példája, a közép-amerikai ország ugyanis a tavalyi hatodik helyről az ötödikre jutott fel.

Ami a legboldogabb országot illeti, Finnország, Helsinki már kilencedik éve listavezető. A dobogó legfelsőbb fokáról letaszíthatatlan, amit a jelentést ismertető német portálok némi tréfával „fűszereznek”. Eszerint a finneket határaikon túl két szóról ismerik.

  • Az egyik a „kalsarikännit”, amikor otthon alsóneműben öntenek fel a garatra,
  • a másik a „sisu”, azaz egyfajta belső erő, bátorság és makacs kitartás keveréke, amelyet klasszikus finn tulajdonságnak tekintenek.

Természetesen az éllovasi minőségnek más, „hivatalosabb” okai is vannak, amit tükröz, hogy Finnország mellett Dánia, Izland és Svédország áll – szintén kilenc éve – a második, a harmadik és a negyedik helyen. Az első ötben a 2025-ös jelentéshez képest csak annyi változás történt, hogy Costa Rica leszorította Hollandiát az ötödik helyről.

A jelentés egyik készítője a ZDF szerint igyekezett magyarázni, hogy mi teszi a finneket ennyire boldoggá. A humor (de nem a „mindenáron humor”) és a nyugalom minden bizonnyal nagy súllyal esik a latba. Fontos hangulati tényező, hogy egyértelműen rendkívül elégedettek és hálásak mindenért, amijük van.

Mindez sokat segít abban, hogy értékeljék az élet apró dolgait. Mint ahogy az is, hogy bíznak egymásban és bíznak az államban.

A legboldogabb tíz ország között van még a lista szerint sorrendben Norvégia, Hollandia, továbbá – minden megpróbáltatás ellenére – Izrael, valamint Luxemburg és Svájc.

Németország a 2025-es adathoz képest öt hellyel „boldogabb” lett, és a 17. helyre jött fel. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy sok vonatkozásban tanulhatna a skandináv országoktól.

A maga nemében jelzésértékű, hogy az Egyesült Államok egy hellyel feljebb lépett, azaz a 24. helyről a 23-ra.

A lista 147 országot térképezett fel.

Magyarország 2025-ben a 69. helyen állt, idén a 74-re csúszott vissza. Hazánkat a közösségi média problémás használata (függőség, kényszer) kapcsán emelték ki, ebben a tekintetben listavezetőnek bizonyult az ország,

a serdülők ezen tevékenysége és a jóllétük között nálunk mutatták ki a legerősebb kapcsolatot. Magyarországon kívül Lettország, Észtország és Görögország esetében tapasztalták még nagyon erősen ezt a jelenséget, amely összesen 43 országnál érzékeltek.

A környező országok helyezései:

  • Szlovénia: 18.
  • Ausztria: 19.
  • Szerbia: 30.
  • Románia: 34.
  • Szlovákia: 54.
  • Horvátország: 70.
  • Ukrajna: 111.

A csehek a 20. helyen állnak, a lengyelek a 24.-en.

A boldogságlistán Afganisztán a sereghajtó, előtte visszafelé Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Jemen, Libanon, a Kongói Demokratikus Köztársaság, valamint a 139. helyen Egyiptom áll.

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

A csütörtöki EU-csúcson Magyarország és Szlovákia nem írta alá az Ukrajnáról szóló nyilatkozatot.
 

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK. Putyin aztán csütörtök délután előkerült: díjakat adott át az orosz paralimpiai csapat tagjainak a Kremlben. Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

