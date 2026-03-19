Zárva marad az ország egyik legolcsóbb termálfürdője

A Debrecentől 35 kilométerre található földesi termálfürdőt az elmúlt évtizedekben elsősorban családias hangulatával és pénztárcabarát áraival vívta ki a fürdőzők szimpátiáját: tavaly egy felnőtt belépő mindössze 1900 forintba, a nyugdíjas és diákjegy 1100 forintba került.

A 60-as évek óta üzemelő, két termál- és egy úszómedencével rendelkező fürdő minden évben pünkösd környékén nyílik meg a látogatók előtt, de idén a tervezett felújítási munkálatok miatt nem fogad vendégeket. A Termál Online cikke felidézi, hogy a Versenyképes Járások Program keretében három hajdú-bihari település – Kaba, Püspökladány és Földes – is sikeresen pályázott fürdőfejlesztésre.

A kabai és a püspökladányi komplexumok egész évben üzemelnek, ott a munkálatokat nyitvatartás mellett végzik el.