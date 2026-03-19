2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Nyitókép: Facebook/Földesi Termálfürdő és Szabadidőközpont

Zárva marad az ország egyik legolcsóbb termálfürdője

Infostart

Felújítás miatt idén zárva tart a debreceniek egyik kedvenc retró strandja. Míg a környékbeli fürdőkben zajlanak a fejlesztések, Földesen a teljes üzemszünet mellett döntöttek a munkálatok idejére.

A Debrecentől 35 kilométerre található földesi termálfürdőt az elmúlt évtizedekben elsősorban családias hangulatával és pénztárcabarát áraival vívta ki a fürdőzők szimpátiáját: tavaly egy felnőtt belépő mindössze 1900 forintba, a nyugdíjas és diákjegy 1100 forintba került.

A 60-as évek óta üzemelő, két termál- és egy úszómedencével rendelkező fürdő minden évben pünkösd környékén nyílik meg a látogatók előtt, de idén a tervezett felújítási munkálatok miatt nem fogad vendégeket. A Termál Online cikke felidézi, hogy a Versenyképes Járások Program keretében három hajdú-bihari település – Kaba, Püspökladány és Földes – is sikeresen pályázott fürdőfejlesztésre.

A kabai és a püspökladányi komplexumok egész évben üzemelnek, ott a munkálatokat nyitvatartás mellett végzik el.

  • Kabán új szaunával bővült a kínálat, és hamarosan a gyógymedence is új fóliaborítást kap.
  • Püspökladányban a Sárrét Kincse Gyógyfürdő kültéri medencéjét korszerűsítik.
  • Földesen a fejlesztés mértéke és ütemezése miatt a teljes zárás mellett döntöttek.

termálfürdő

versenyképes járások program

földes

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

2026. március 19. 21:36
Huszonhárman nyertek több mint 300 ezer forintot
2026. március 19. 20:11
Ha ilyet vásárolt, vigye vissza a boltba!
