Nyitókép: Pixabay

Magyarország ma is akadályozta az Ukrajnának szánt uniós hitelt – a nap hírei

Infostart

Magyarország továbbra is akadályozza az Ukrajnának szánt uniós hitel véglegesítését, megfelelő mennyiségű az üzemanyagtartalék a kormány szerint, az iráni csapások nyomán veszélybe került Európa és Ázsia gázellátása – a nap hírei

Brüsszelben nem született áttörés az Ukrajnának nyújtandó hitel ügyében, Magyarország továbbra is a Barátság vezeték újraindításához köti a támogatást. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában ismét azt mondta: ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz. Magyarország és Szlovákia nem szavazta meg az ukrajnai háború ügyében elfogadott dokumentumot sem az uniós csúcson.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot. Szijjártó Péter azt mondta: az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Eközben uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy megvizsgálják a január 27-e óta nem működő Barátság kőolajvezetéket.

Az osztrák kancellár arra szólította fel Brüsszelt, hogy a megugró energiaárak kezelésében lépjen túl a nemzeti szintű megoldásokon. Christian Stocker az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozására érkezve figyelmeztetett: az EU jelenlegi javaslatai nem nyújtanak kellő védelmet az iparnak.

Megfelelőek az üzemanyagtartalékok és a kormány a jövőben sem akar változtatni a jelenlegi védett árak szintjén – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. az üzemanyag-tartalékból eddig mindössze 3 százalékot használt fel az ország, a stratégiai kőolajtartalékból pedig 20 százalékot.

Szlovéniával is összeköti földgázszállítási rendszerét Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen tartott budapesti tájékoztatón azt közölte: így Magyarország már minden szomszédos országgal össze lesz kötve.

Az iráni csapások a katari cseppfolyósított földgáz kapacitásának 17 százalékát tették tönkre, a helyreállítás pedig akár öt évig is eltarthat – közölte a QatarEnergy vezérigazgatója a Reuters hírügynökséggel. A termeléskiesés komolyan veszélyezteti Európa és Ázsia gázellátását.

Az amerikai elnök szerint Izrael az Egyesült Államok és Katar tudta nélkül hajtotta végre az iráni Parsz gázmező elleni támadást. Donald Trump úgy fogalmazott: nem várhatók további ilyen akciók, ha Irán a jövőben nem támadja ismét Katart.

Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült, és tengeri aknák elhelyezésére szolgáló többtucatnyi hajó is elpusztult az Irán elleni amerikai támadások nyomán – közölte az amerikai hadügyminiszter Washingtonban. Az amerikai elnök pedig közölte, nem készülnek szárazföldi erőket küldeni Iránba.

Részlegesen feloldhatja az Egyesült Államok az iráni olajra vonatkozó kereskedelmi korlátokat a nemzetközi olajpiacon kialakult feszült helyzet miatt – nyilatkozta az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent azt mondta, a szankciók enyhítése a már tengeren lévő iráni olajszállítmányokat érinti, nagyjából 140 millió hordó, Kínának szánt olajat.

A szlovén kormány holnaptól megszünteti az üzemanyagárak hatósági szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon, másutt viszont fenntartja az árplafont. A döntés célja a tranzitforgalom által hajtott kereslet mérséklése és az ellátási nyomás csökkentése.

Kitilt újabb 3 ukrán állampolgárt Magyarországról és a schengeni övezetből a kormány: egy volt ukrán titkosszolgálati tisztet, egy hírszerzőt és egy politikai elemzőt. Ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve családját fenyegették.

Kiválasztották a rákosrendezői tervpályázat győztesét – jelentette be a főpolgármester a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a nagyközönség március 31-én ismerheti meg a nyertes pályaművet.

Eladta az állam a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Az Mfor számolt be arról, hogy az ismeretlen vevő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén 2,6 milliárd forintos ajánlatot tett. Az elektronikus liciten 2 ajánlattevő vett részt. A belügyminiszter március 14-én jogutód nélkül szüntette meg a javítóintézetet.

Uniós vizsgálatot kért a szlovén kormányfő, amiért egy izraeli hírszerző cég feltehetően beavatkozott a március 22-ei választási folyamatba. A kampány hajrájában nyilvánosságra kerültek titokban rögzített hang- és videófelvételek, ismert szlovén közéleti és gazdasági szereplők informális beszélgetései.

Változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat az Európai Központi Bank, a döntés megfelel a piaci várakozásoknak. Az EKB legutóbb tavaly júniusban változtatott a kamaton, akkor 25 bázispontos csökkentésről döntött.

Gerd Faltings német matematikus kapja idén az Abel-díjat. A bonni születésű tudós az első német, aki elnyerte a matematika Nobel díjaként is emlegetett elismerést. Faltings kimagasló alakja a számelméleti geometriának.

Ismét Finnország végzett az élen a világ legboldogabb országait rangsoroló listán. Ezzel már 9. alkalommal lett az első. Magyarország a 74. helyen áll a 147 országot vizsgáló listán. Afganisztán a rangsor végén szerepel.

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

A csütörtöki EU-csúcson Magyarország és Szlovákia nem írta alá az Ukrajnáról szóló nyilatkozatot.
 

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK. Putyin aztán csütörtök délután előkerült: díjakat adott át az orosz paralimpiai csapat tagjainak a Kremlben. Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

