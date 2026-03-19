Magyarország ma is akadályozta az Ukrajnának szánt uniós hitelt – a nap hírei

Brüsszelben nem született áttörés az Ukrajnának nyújtandó hitel ügyében, Magyarország továbbra is a Barátság vezeték újraindításához köti a támogatást. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában ismét azt mondta: ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz. Magyarország és Szlovákia nem szavazta meg az ukrajnai háború ügyében elfogadott dokumentumot sem az uniós csúcson.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot. Szijjártó Péter azt mondta: az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Eközben uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy megvizsgálják a január 27-e óta nem működő Barátság kőolajvezetéket.

Az osztrák kancellár arra szólította fel Brüsszelt, hogy a megugró energiaárak kezelésében lépjen túl a nemzeti szintű megoldásokon. Christian Stocker az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozására érkezve figyelmeztetett: az EU jelenlegi javaslatai nem nyújtanak kellő védelmet az iparnak.

Megfelelőek az üzemanyagtartalékok és a kormány a jövőben sem akar változtatni a jelenlegi védett árak szintjén – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. az üzemanyag-tartalékból eddig mindössze 3 százalékot használt fel az ország, a stratégiai kőolajtartalékból pedig 20 százalékot.

Szlovéniával is összeköti földgázszállítási rendszerét Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen tartott budapesti tájékoztatón azt közölte: így Magyarország már minden szomszédos országgal össze lesz kötve.

Az iráni csapások a katari cseppfolyósított földgáz kapacitásának 17 százalékát tették tönkre, a helyreállítás pedig akár öt évig is eltarthat – közölte a QatarEnergy vezérigazgatója a Reuters hírügynökséggel. A termeléskiesés komolyan veszélyezteti Európa és Ázsia gázellátását.

Az amerikai elnök szerint Izrael az Egyesült Államok és Katar tudta nélkül hajtotta végre az iráni Parsz gázmező elleni támadást. Donald Trump úgy fogalmazott: nem várhatók további ilyen akciók, ha Irán a jövőben nem támadja ismét Katart.

Az iráni haditengerészet összes tengeralattjárója megsemmisült, és tengeri aknák elhelyezésére szolgáló többtucatnyi hajó is elpusztult az Irán elleni amerikai támadások nyomán – közölte az amerikai hadügyminiszter Washingtonban. Az amerikai elnök pedig közölte, nem készülnek szárazföldi erőket küldeni Iránba.

Részlegesen feloldhatja az Egyesült Államok az iráni olajra vonatkozó kereskedelmi korlátokat a nemzetközi olajpiacon kialakult feszült helyzet miatt – nyilatkozta az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent azt mondta, a szankciók enyhítése a már tengeren lévő iráni olajszállítmányokat érinti, nagyjából 140 millió hordó, Kínának szánt olajat.

A szlovén kormány holnaptól megszünteti az üzemanyagárak hatósági szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon, másutt viszont fenntartja az árplafont. A döntés célja a tranzitforgalom által hajtott kereslet mérséklése és az ellátási nyomás csökkentése.

Kitilt újabb 3 ukrán állampolgárt Magyarországról és a schengeni övezetből a kormány: egy volt ukrán titkosszolgálati tisztet, egy hírszerzőt és egy politikai elemzőt. Ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve családját fenyegették.

Kiválasztották a rákosrendezői tervpályázat győztesét – jelentette be a főpolgármester a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a nagyközönség március 31-én ismerheti meg a nyertes pályaművet.

Eladta az állam a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Az Mfor számolt be arról, hogy az ismeretlen vevő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén 2,6 milliárd forintos ajánlatot tett. Az elektronikus liciten 2 ajánlattevő vett részt. A belügyminiszter március 14-én jogutód nélkül szüntette meg a javítóintézetet.

Uniós vizsgálatot kért a szlovén kormányfő, amiért egy izraeli hírszerző cég feltehetően beavatkozott a március 22-ei választási folyamatba. A kampány hajrájában nyilvánosságra kerültek titokban rögzített hang- és videófelvételek, ismert szlovén közéleti és gazdasági szereplők informális beszélgetései.

Változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat az Európai Központi Bank, a döntés megfelel a piaci várakozásoknak. Az EKB legutóbb tavaly júniusban változtatott a kamaton, akkor 25 bázispontos csökkentésről döntött.

Gerd Faltings német matematikus kapja idén az Abel-díjat. A bonni születésű tudós az első német, aki elnyerte a matematika Nobel díjaként is emlegetett elismerést. Faltings kimagasló alakja a számelméleti geometriának.

Ismét Finnország végzett az élen a világ legboldogabb országait rangsoroló listán. Ezzel már 9. alkalommal lett az első. Magyarország a 74. helyen áll a 147 országot vizsgáló listán. Afganisztán a rangsor végén szerepel.