2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
Kós Hubert a férfi 100 méteres pillangóúszás előfutamában az úszók rövidpályás világbajnokságán a Duna Arénában 2024. december 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kós Hubert nem csak a medencében brillírozik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kós Hubert harmadik lett a férfiak versenyében az európai szövetség (European Aquatics) Év úszója-szavazásán.

A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka – aki hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024 után ismét elnyerte az Év sportolója címet – a szövetség tájékoztatása alapján a szavazatok 16,57 százalékát gyűjtötte be.

A szingapúri vb-n a 22 éves versenyző a 200 hát megnyerése mellett bronzérmes volt 200 vegyesen, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el.

Az európai szavazást a 21 esztendős román David Popovici nyerte, a voksok 37,94 százalékával. A második helyen a franciák klasszisa, a 2024-ben győztes, 23 éves Léon Marchand végzett 31,52 százalékkal. Utóbbi úszó Kós csapattársa a Texas Egyetemen.

úszás

szavazás

kós hubert

