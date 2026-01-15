Kós Hubert nem csak a medencében brillírozik

A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka – aki hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024 után ismét elnyerte az Év sportolója címet – a szövetség tájékoztatása alapján a szavazatok 16,57 százalékát gyűjtötte be.

A szingapúri vb-n a 22 éves versenyző a 200 hát megnyerése mellett bronzérmes volt 200 vegyesen, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el.

Az európai szavazást a 21 esztendős román David Popovici nyerte, a voksok 37,94 százalékával. A második helyen a franciák klasszisa, a 2024-ben győztes, 23 éves Léon Marchand végzett 31,52 százalékkal. Utóbbi úszó Kós csapattársa a Texas Egyetemen.