Nyitókép: Facebook/Magyar Úszó Szövetség

Sós Csaba nem kertelt Kós Hubertról – Milák Kristóf is szóba került

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Újabb álmait válthatja idén valóra az olimpiai bajnok Kós Hubert – mondta az InfoRádióban Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Kitért arra is, hogy bár lesznek versenyek az év első negyedében is, itthon az áprilisi országos bajnokságra időzíthetik az első kiemelt formát az edzők és a versenyzők.

Sós Csaba meggyőződése, hogy Kós Hubert a tavalyi év után idén is képes 100 és 200 háton világcsúcsot úszni 50 méteres medencében is, hiszen nagyon jó életkorban van – 23 éves lesz –, ezért nagyszerű szezon várható tőle.

Az úszóválogatott szövetségi kapitánya elmondta: bár minél rövidebb a táv, ez annál inkább kitolódik, de alapvetően az úszok 23 és 25 éves kor között érik el a legjobb időeredményeiket. Aztán van olyan, mint a Michael Phelps, aki folyamatosan egyre gyengébb időt úszott, amikor csúcsformában volt, és még azzal is nyert, vagyis az eredményesség és az időeredmény nem keverendő össze – jegyezte meg, megismételve: ezzel együtt Kós Hubert a legjobb életkorában van.

Kós Hubert edzője a világhírű Bob Bowman – aki korábban Michael Phelps edzője is volt –, és kiváló társakkal készülhet az Egyesült Államokban. Sós Csaba ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a jó körülmények ellenére senki ne gondolja azt, hogy a hatalmas mennyiségű kemény munka ezáltal megkerülhető. Szerinte Bowman eredményei elvitathatatlanok, a világ legeredményesebb és az egyik legképzettebb edzője, ami miatt olyan csapata van, amivel együtt edzeni azért nem mindegy. „Mindig azt a példát hozom, hogy egy labdarúgónak sem mindegy, hogy heti kétszer játszik a Premier League-ben, vagy kéthetente egyszer mondjuk az NB I-ben egy tabella végén lévő csapat ellen. Tehát

Kós Hubert előnye elsősorban abban van Bowmannél, hogy olyan riválisokkal küzd, akik a világnak a csúcsát jelentik”

– emelte ki. Emellett rengeteg versenye is van Kós Hubertnek, bár az úszóválogatott szövetségi kapitánya jelezte, idehaza is a versenyek irányában vitték át a hangsúlyt. Amellett, hogy márciusban részt vesznek Párizsban, az Európa-bajnokság színhelyén egy nemzetközi versenyen, több nemzetközi megmérettetés is vár a magyar sportolókra a közeljövőben. Tavasszal lesz egy hosszú távú felmérő Veszprémben, majd rögtön következik a magyar bajnokság, indul a Mare Nostrum úszássorozat és a római Sette Colli nemzetközi úszóverseny. „Úgyhogy mi is úgy fogunk odaállni júniusban a párizsi Európa-bajnoksághoz, hogy nem kevés verseny lesz a hátunk mögött” – fogalmazott.

Az elmúlt hetek fontos hír volt, hogy némi nyomást gyakorolt a Budapesti Honvéd SE Milák Kristófra, ő pedig elkezdte az edzéseket. Hogy mikor lehet az első versenye, azzal kapcsolatban Sós Csaba úgy fogalmazott, hogy a magyar bajnokság mérföldkő lesz. Aki ott nem indul, annak a klubja, alkalmazója ehhez nem fog „mosolyogni”, hiszen komoly pénzösszegek sorsai is eldőlnek, amivel a Magyar Úszó Szövetség – úgymond továbbadott támogatáskén – finanszírozza az együtteseket. Vagyis a magyar bajnokság igazi vízválasztó lesz minden úszó szempontjából – mondta.

Sós Csaba szerint egyébként

egy úszó időeredménye két okból lehet gyenge: vagy nem edz, vagy úgy edz, mint a hétszentség és hullafáradt.

Tehát önmagában az eredményből nehéz jósolni, de az az edző, aki végigdolgozta – vagy éppen nem – adott sportolóval a felkészülési időszakot, pontosan meg tudja ítélni a helyzetet. A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya végül azt is megerősítette, hogy Milák Kristóf továbbra is Szabó Álmossal dolgozik együtt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

úszás

sós csaba

úszóválogatott

milák kristóf

kós hubert

×