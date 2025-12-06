ARÉNA - PODCASTOK
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Kós Hubert megállíthatatlan

Infostart / MTI

Kós Hubert nyerte a 100 méteres hátúszás pénteki döntőjét a texasi Austinban zajló US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a 200 méter hát olimpiai és világbajnoka a fináléban 52.63 másodperces idővel csapott célba, nem sokkal maradt el országos csúcsától (52.20).

A 22 éves magyar versenyző – aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – a 100 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, itt 51.72-vel az ötödik lett. Kós csütörtökön 200 méter vegyesen győzött és 50 méter háton harmadikként zárt.

A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.

Az orosz-ukrán háború az elmúlt három és fél évben jóformán az egész világon megváltoztatta a légi közlekedést, hiszen Ukrajna felett tilos civil gépekkel repülni, Oroszország légterét pedig a kölcsönös szankciók miatt számos légitársaság nem használhatja. Ez mindent átalakított: az útvonalakat, a menetrendeket és az árakat is.
Drónokat észleltek csütörtök este a normandiai Brest kikötőjében található Ile Longue nevű katonai bázis felett, amely a francia nukleáris ballisztikus rakétákat hordozó tengeralattjáróknak ad otthont, a francia tengerészgyalogosok tüzet nyitottak a drónokra. Vlagyimir Putyin orosz elnök indiai látogatásán egy 70 pontos javaslatot fogadtak el Narendra Modi miniszterelnökkel. Az Egyesült Államok újra érvényesíteni kívánja dominanciáját a nyugati féltekén, erősíti katonai jelenlétét az indo–csendes-óceáni térségben, és felülvizsgálhatja Európához fűződő viszonyát.

A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.

The talks in Florida follow US envoy Steve Witkoff's meeting with Russia's President Vladimir Putin.

2025. december 6. 08:52
2025. december 5. 21:13
