Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa sajtóértekezleten vesz részt a madridi Valdebebas sportközpontban 2025. január 21-én. A címvédõ Real Madrid január 22-én a Red Bull Salzburg ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Fernando Villar

La Liga: Mbappé kihagy egy bajnokit, hogy felépüljön a Spanyol Szuperkupa elődöntőjére

Infostart / MTI

Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója kihagyja a Real Betis elleni, vasárnapi találkozót a spanyol labdarúgó-bajnokságban, hogy megadja a felépülés esélyét az Atlético Madrid elleni, csütörtöki Spanyol Szuperkupa-elődöntőre.

A 27 éves francia világbajnok futballista bal térdének rándulása miatt kényszerül pihenőre, amelyről Xabi Alonso, a királyi gárda vezetőedzője beszélt szombaton.

"Biztosan hiányolni fogjuk Kyliant, ugyanakkor hiszünk azokban, akik pályára lépnek holnap" - utalt a tréner a vasárnap 16.15-kor kezdődő La Liga-mérkőzésre. Mbappé kapcsán pedig azt emelte ki, mindent megtesznek a mielőbbi visszatéréséért és bíznak abban, hogy már a városi rivális ellen pályára léphet Szaúd-Arábiában.

A Real Madrid a pontvadászatban a második helyen várja első idei találkozóját, lemaradása négy pont a címvédő és éllovas FC Barcelona mögött. A katalán gárda ugyancsak érdekelt lesz jövő héten abban, hogy bejusson a Spanyol Szuperkupa fináléjába, ezt szerdán az Athletic Bilbao ellen harcolhatja ki.

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday in which Maduro and his wife were captured.

