Férfi kézilabda-Eb: Máthé Dominik nem került be a végleges keretbe

A szűkítésnél kimaradt Máthé Dominik, az Elverum jobbátlövője. A magyar szövetség szerdai beszámolója szerint a kerettagok bajnoki kötelezettségeiket követően karácsonykor egyéni program szerint készülnek, majd az együttes január 2-án kezdi meg a közös munkát, január 9-én pedig Győrben Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.

Lukács Péter és Pergel Andrej első világversenyére készülhet. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal játszik a válogatott, egyformán 20.30-tól. A középdöntőbe a csoportok első két-két helyezettje jut.

A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.

A magyar Európa-bajnoki kerete:

kapusok:

Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)

balszélsők:

Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

balátlövők:

Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

beállók:

Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)

irányítók:

Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)

jobbátlövők:

Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)

jobbszélsők:

Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (Győr), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)