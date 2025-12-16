ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: F1 Media

Ikonikus pálya tér vissza a Forma–1-ben

Infostart

Visszakerül a Forma-1-es versenynaptárba a Portugál Nagydíj. A két éves szerződést Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója jelentett be.

2027-ben és 2028-ban ismét lesz futam a portimaói pályán, amely legutóbb 2020-ban és 2021-ben, a koronavírus-járvány idején látta vendégül az autós gyorsasági világbajnokság mezőnyét.

Portugália először 1958-ban, Portóban rendezett F1-es Grand Prix-t, majd Monsanto és Estoril is helyszíne volt a versenyhétvégéknek. Olyan klasszisok nyertek versenyt az ország futamain, mint Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna és Nigel Mansell. Senna 1985-ben, Estorilban állhatott először a dobogó tetejére, Lewis Hamiton 2021-ben Portimaóban döntötte meg Michael Schumacher rekordját azzal, hogy megszerezte karrierje 92. futamgyőzelmét.

Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója - Forrás: F1 Media
Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója - Forrás: F1 Media

Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója az egyelőre két évre szóló együttműködésről úgy fogalmazott, nagyon örül, hogy az algarvei helyszín visszatér a naptárba, a pálya pedig szerinte az első kanyartól a kockás zászlóig izgalmas versenyt ígér.

forma-1

portugál nagydíj

portimao

VIDEÓ
