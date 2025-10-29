Újabb fájó edzőkivásárlás sújthatja a Fradit? – skót sztárklubnál jött szóba Robbie Keane neve

Skót lapértesülések szerint a Ferencváros labdarúgócsapának vezetőedzője, Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic kispadjára, miután Brendan Rodgers menedzser a Hearts elleni 3–1-es vereség után benyújtotta a felmondását, amit el is fogadtak a klubvezetők – írja a csakfoci.hu.

A The Scottish Sun cikke szerint a megüresedett glasgow-i kispadra a legfőbb esélyes a Coral fogadóiroda oddsai alapján a Nottingham Foresttől nemrég menesztett Ange Postecoglou (4/5), aki 2021 és 2023 között már irányította a Celticet, két-két bajnoki címet és Ligakupát, valamint egy Skót Kupát nyert a csapattal. A szorzók alapján a második helyen Robbie Keane (3/1) áll a legesélyesebb jelöltek listáján. Az FTC jelenlegi edzője játékosként 2010 tavaszán erősítette a Celticet a Tottenham kölcsönjátékosaként, vagyis Ange Postecoglouhoz hasonlóan ismerős arcként térhetne vissza Glasgow-ba.

A harmadik legesélyesebb jelölt Ole Gunnar Solkskjaer, a Manchester United korábbi játékosa és edzője, aki legutóbb a török Besiktasnál dolgozott.

Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását, miután elődjét, Pascal Jansent kivásárolta szerződéséből a New York City FC. Tavaly nyáron Dejan Stankovic is kivásárlási ár ellenében távozott a magyar rekordbajnoktól az orosz Szpartak Moszkvához. Kérdés, hogy ugyanez megtörténhet-e a közeljövőben Robbie Keane-nel is, ami elég érzékenyen érintené a Ferencvárost.

Az 55-szörös bajnoki aranyérmes Celtic jelenleg a második helyen áll a skót első osztályú labdarúgó-bajnokságban, a hátránya 8 pont a listavezető Hearts csapatával szemben.