2025. október 29. szerda
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, az Eintracht Frankfurt elleni másnapi mérkőzés előtti stadionbejáráson a frankfurti Deutsche Bank Park stadionban 2025. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Újabb fájó edzőkivásárlás sújthatja a Fradit? – skót sztárklubnál jött szóba Robbie Keane neve

Infostart

Új edzőt keres a Celtic, és Ange Postecoglou, valamint Ole Gunnar Solkskjaer mellett az FTC ír trénerét is a legnagyobb esélyesek között emlegetik a helyi lapok.

Skót lapértesülések szerint a Ferencváros labdarúgócsapának vezetőedzője, Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic kispadjára, miután Brendan Rodgers menedzser a Hearts elleni 3–1-es vereség után benyújtotta a felmondását, amit el is fogadtak a klubvezetők – írja a csakfoci.hu.

A The Scottish Sun cikke szerint a megüresedett glasgow-i kispadra a legfőbb esélyes a Coral fogadóiroda oddsai alapján a Nottingham Foresttől nemrég menesztett Ange Postecoglou (4/5), aki 2021 és 2023 között már irányította a Celticet, két-két bajnoki címet és Ligakupát, valamint egy Skót Kupát nyert a csapattal. A szorzók alapján a második helyen Robbie Keane (3/1) áll a legesélyesebb jelöltek listáján. Az FTC jelenlegi edzője játékosként 2010 tavaszán erősítette a Celticet a Tottenham kölcsönjátékosaként, vagyis Ange Postecoglouhoz hasonlóan ismerős arcként térhetne vissza Glasgow-ba.

A harmadik legesélyesebb jelölt Ole Gunnar Solkskjaer, a Manchester United korábbi játékosa és edzője, aki legutóbb a török Besiktasnál dolgozott.

Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását, miután elődjét, Pascal Jansent kivásárolta szerződéséből a New York City FC. Tavaly nyáron Dejan Stankovic is kivásárlási ár ellenében távozott a magyar rekordbajnoktól az orosz Szpartak Moszkvához. Kérdés, hogy ugyanez megtörténhet-e a közeljövőben Robbie Keane-nel is, ami elég érzékenyen érintené a Ferencvárost.

Az 55-szörös bajnoki aranyérmes Celtic jelenleg a második helyen áll a skót első osztályú labdarúgó-bajnokságban, a hátránya 8 pont a listavezető Hearts csapatával szemben.

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen
A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

