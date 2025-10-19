Jön a derbi, majdnem egyszerre Szoboszlaiék MU elleni meccsével - Sport a tévében

M4 Sport
11.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr
13.15: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Kisvárda
15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia
16.15: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-Debreceni VSC
18.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Ferencváros
21.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, futam
M4 Sport+
13.20: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, kűr
17.00: Úszás, világkupa, Westmont, előfutamok
19.00: Kézilabda, női, Eurokupa, Csehország-Magyarország
20.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal
Eurosport 1
13.35: Kerékpár, holland körverseny, 5. szakasz
16.00: Kerékpár, Venetia Classic, férfiak
20.00: Snooker, Észak-Ír Open
Eurosport 2
11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr
13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez
Sport 1
9.30: Autósport, TCR, 3. futam, Indzse
15.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Leipzig-Magdeburg
Sport 2
13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti, galoppfutamok
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Karagümrük
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, Premier League, Tottenham Hotspur-Aston Villa
17.20: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Manchester United
20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Neom - al-Qadsiah
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Elche-Athletic Bilbao
16.10: Labdarúgás, La Liga, Celta Vigo-Real Sociedad
18.25: Labdarúgás, La Liga, Levante-Rayo Vallecano
20.55: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Real Madrid
Arena 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Juventus
15.30: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams
19.00, 22.15: Amerikaifutball, NFL
Match 4
10.45, 11.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, Superpole, verseny, WCR, SSP300, SBK, 2. verseny
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Bologna
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Fiorentina