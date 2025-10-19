ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában játszott Liverpool FC-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. május 11-én. A találkozó 2-2-es döntetlennel ért véget.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Jön a derbi, majdnem egyszerre Szoboszlaiék MU elleni meccsével - Sport a tévében

Infostart / MTI

Újpest-Ferencváros este 6-kor a labdarúgó NB I-ben. Közvetlenül az F1 Amerikai Nagydíj előtt. De akit a kerékpár, a sznúker, a kézilabda vagy a rövidpályás gyorskorcsolya érdekel - netán Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen -, az sem fog unatkozni.

M4 Sport

11.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr

13.15: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Kisvárda

15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia

16.15: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-Debreceni VSC

18.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Ferencváros

21.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, futam

M4 Sport+

13.20: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, kűr

17.00: Úszás, világkupa, Westmont, előfutamok

19.00: Kézilabda, női, Eurokupa, Csehország-Magyarország

20.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal

Eurosport 1

13.35: Kerékpár, holland körverseny, 5. szakasz

16.00: Kerékpár, Venetia Classic, férfiak

20.00: Snooker, Észak-Ír Open

Eurosport 2

11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr

13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez

Sport 1

9.30: Autósport, TCR, 3. futam, Indzse

15.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Leipzig-Magdeburg

Sport 2

13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti, galoppfutamok

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Karagümrük

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, Premier League, Tottenham Hotspur-Aston Villa

17.20: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Manchester United

20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Neom - al-Qadsiah

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Elche-Athletic Bilbao

16.10: Labdarúgás, La Liga, Celta Vigo-Real Sociedad

18.25: Labdarúgás, La Liga, Levante-Rayo Vallecano

20.55: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Real Madrid

Arena 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Juventus

15.30: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams

19.00, 22.15: Amerikaifutball, NFL

Match 4

10.45, 11.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, Superpole, verseny, WCR, SSP300, SBK, 2. verseny

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Bologna

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Lazio

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Fiorentina

Kezdőlap    Sport    Jön a derbi, majdnem egyszerre Szoboszlaiék MU elleni meccsével - Sport a tévében

labdarúgás

szoboszlai dominik

sportműsor

derbi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok

Ukrajnai gázvezetéket lőttek az oroszok

Egy herszoni gázvezetékben és az elektromos hálózatban is kár keletkezett az orosz támadások hatására. Három civil sérültje is van a Herszon régiót ért orosz tüzérségi csapásoknak - írja az RBC Ukraine.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat

Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat

A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Millions join anti-Trump 'No Kings' protests across US

Millions join anti-Trump 'No Kings' protests across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate-America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 09:10
Verstappené a pole pozíció Austinban
2025. október 18. 21:53
Verstappen nyerte a sprintfutamot Austinban, betliztek a McLarenek
×
×
×
×