Írország legyűrte Örményországot a magyar csoportban, mögöttünk maradtak mindketten

A Tigran Barszegjan kiállítása miatt az 52. perctől emberelőnyben játszó írek gólját Evan Ferguson szerezte a hetvenedik percben. A rendes játékidő utolsó percében Adam Idah is betalált, de az ő gólját les miatt érvénytelenítették.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, 4. forduló, F csoport:

Írország-Örményország 1-0 (1-0)