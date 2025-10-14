ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd Helén
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

Írország legyűrte Örményországot a magyar csoportban, mögöttünk maradtak mindketten

Infostart / MTI

Írország házigazdaként 1-0-ra legyőzte Örményországot a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának magyar érdekeltségű csoportjában, kedden.

A Tigran Barszegjan kiállítása miatt az 52. perctől emberelőnyben játszó írek gólját Evan Ferguson szerezte a hetvenedik percben. A rendes játékidő utolsó percében Adam Idah is betalált, de az ő gólját les miatt érvénytelenítették.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, 4. forduló, F csoport:

Írország-Örményország 1-0 (1-0)

