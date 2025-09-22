ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
329.67
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A későbbi győztes Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője MAN típusú versenykamionjával a gyorsasági kamion Európa-bajnokság második, magyarországi fordulójának harmadik versenyén a mogyoródi Hungaroringen 2022. június 12-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Kamion-Eb: Kiss Norbert „úthengere” olyan siker, mint Schumacher vagy Hamilton sorozata

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Hétszeres kamionos Európa-bajnok lett Kiss Norbert, aki az Eb-sorozat franciaországi állomásán is remekelt. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádió megkeresésére értékelte a sikert.

A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát. A negyvenéves szombathelyi versenyző behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét.

A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.

Példátlannak minősítette Kiss Norbert sikersorozatát az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője elmondta, legnagyobb ellenfelét, a német Jochen Hahnt most már biztosan legyőzi, és ezzel a javára dől el kettejük nagy harca. „Királyválasztás történt, és Kiss Norbert, illetve a Révész Racing kamionja felé billent a mérleg” – ecsetelte Vámosi Péter.

Hozzátette: óriásit vállalt Kiss Norbert és csapata azzal, hogy teljesen új versenykamiont építettek erre a szezonra, miközben a régi kocsija is megvan, egy német versenyzőhöz került, és együtt a csapatbajnokságban még érdekeltek, annak az eredménye majd a szezonzárón Jaramában, Spanyolországban lesz csak meg.

A szakértő szerint Kiss Norbert „úthengeréről” csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, olyan, mint a Forma–1-ben annak idején Michael Schumacheré vagy Lewis Hamiltoné volt. Azt elismeri, hogy elsőre sokan lesajnálják a kamionsportot, mivel „csak Eb”, de ez a legszabadabb fejlesztési verseny a FIA által égisze alatt zajló sorozatok közül, ez különösen is megemeli a presztízsét, hiába is hasonlítanak ezek a monstrumok a kamionokhoz és vannak benne teherautó-alkatrészek. Ezen a ponton emelte ki Bakó Csabát, Kiss Norbert mérnökét, aki a sikerben kulcsfontosságú szereplő.

Lehetne persze vb a sorozat, de ahhoz a FIA szabályai szerint még két kontinensen zajlania kellene a versengésnek, és „jó lenne hivatalos gyártói jelenlét is”, mert bár az Iveco ott áll Hahnék mellett, de az a csapat még így is csak "fél gyári" a szakíró szerintt.

A sorozat jövőjéről szólva Vámosi Péter elmondta, jövőre új promótert kap a sorozat, és nagyon nagy kérdés, hogy a tévéközvetítéseket hogyan tudják értékeaíteni. Jelen pillanatban Magyarországon is követhető a kamionsport, de új távlatokat nyitna, ha nagyobb csatornákon jelenne meg a kamion-Eb.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Kamion-Eb: Kiss Norbert „úthengere” olyan siker, mint Schumacher vagy Hamilton sorozata

kamion

kiss norbert

vámosi péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet

Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet
Két héttel a parlamenti választások előtt feszült a politikai helyzet Csehországban. A kampány hajrájába lépve a pártok egyre erősebben próbálják megszólítani a választókat, és közben meglepő fordulatok is történnek. Az egyik legnagyobb visszhangot Miloš Zeman volt államfő bejelentése váltotta ki: hosszú éveken át Andrej Babiš mozgalmának, az ANO-nak volt támogatója, most azonban a Stačilo! nevű új formációra fog szavazni.
Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak

Orbán Viktor viszonválasza a parlamentben: "meg fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak"

A miniszterelnök röviden reagált mindarra, ami politikustársaitól napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédére válaszul elhangzott, majd Semjén Zsolt is következett még két percre.
 

"Polgári tempó?" - Reakciók Orbán Viktor idénynyitó parlamenti beszédére

Orbán Viktor: az uniót háborús célokra nem használhatjuk

Két, több évre szóló pozícióról döntött a parlament

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal &quot;belső munka&quot; volt

Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal &quot;belső munka&quot; volt

Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France poised to join UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state

France poised to join UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state

President Emmanuel Macron is due to make the announcement at the UN. Israel says it amounts to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 20:14
Most rasszizmus miatt kapott büntetést a mosonmagyaróvári kézilabda klub
2025. szeptember 22. 19:58
Élőben az Aranylabda-gála: ki lesz az idény legjobb futballistája?
×
×
×
×