Kamion-Eb: Kiss Norbert „úthengere” olyan siker, mint Schumacher vagy Hamilton sorozata

A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát. A negyvenéves szombathelyi versenyző behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét.

A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.

Példátlannak minősítette Kiss Norbert sikersorozatát az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője elmondta, legnagyobb ellenfelét, a német Jochen Hahnt most már biztosan legyőzi, és ezzel a javára dől el kettejük nagy harca. „Királyválasztás történt, és Kiss Norbert, illetve a Révész Racing kamionja felé billent a mérleg” – ecsetelte Vámosi Péter.

Hozzátette: óriásit vállalt Kiss Norbert és csapata azzal, hogy teljesen új versenykamiont építettek erre a szezonra, miközben a régi kocsija is megvan, egy német versenyzőhöz került, és együtt a csapatbajnokságban még érdekeltek, annak az eredménye majd a szezonzárón Jaramában, Spanyolországban lesz csak meg.

A szakértő szerint Kiss Norbert „úthengeréről” csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, olyan, mint a Forma–1-ben annak idején Michael Schumacheré vagy Lewis Hamiltoné volt. Azt elismeri, hogy elsőre sokan lesajnálják a kamionsportot, mivel „csak Eb”, de ez a legszabadabb fejlesztési verseny a FIA által égisze alatt zajló sorozatok közül, ez különösen is megemeli a presztízsét, hiába is hasonlítanak ezek a monstrumok a kamionokhoz és vannak benne teherautó-alkatrészek. Ezen a ponton emelte ki Bakó Csabát, Kiss Norbert mérnökét, aki a sikerben kulcsfontosságú szereplő.

Lehetne persze vb a sorozat, de ahhoz a FIA szabályai szerint még két kontinensen zajlania kellene a versengésnek, és „jó lenne hivatalos gyártói jelenlét is”, mert bár az Iveco ott áll Hahnék mellett, de az a csapat még így is csak "fél gyári" a szakíró szerintt.

A sorozat jövőjéről szólva Vámosi Péter elmondta, jövőre új promótert kap a sorozat, és nagyon nagy kérdés, hogy a tévéközvetítéseket hogyan tudják értékeaíteni. Jelen pillanatban Magyarországon is követhető a kamionsport, de új távlatokat nyitna, ha nagyobb csatornákon jelenne meg a kamion-Eb.