Bemutatkoztak Budapest új buszai

Az Autómentes Hétvégén nemcsak a város felszabadult tereit és a színes programokat élvezhetitek a Kálvin tértől egészen a Szabadság hídig és a Pesti alsó rakparton – hanem testközelből találkozhattok Budapest legújabb buszaival is – közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki úgy fogalmazott: „büszke vagyok rá, hogy a kormányzati megszorítások ellenére az elmúlt években olyan ütemben sikerült megújítani a járműparkot, hogy ma már nincs magas padlós autóbusz a főváros útjain”.

„Az eseményen kipróbálhatjátok a BYD legújabb elektromos buszát, amelyből 2027-ig 70 darab áll majd forgalomba, valamint a Mercedes-Benz kategóriája legmodernebb autóbuszát is, amelyből 65 érkezik a fővárosba” – írta a főpolgármester.