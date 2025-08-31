ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) ünnepel a kapus Alissonnal, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Nem bírnak magukkal az elemzők: „Nálam Szoboszlai volt a meccs embere a gól előtt is"

Áradoznak az angol futball elemzői, korábbi csillagai Szoboszlai Dominik góljáról.

Gary Neville, a Manchester United korábbi sztárja, 85-szörös angol válogatott írta a BBC platformján: „Nálam Szoboszlai volt a meccs embere a gól előtt is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem lehet onnan gólt szerezni Raya ellen. Az Arsenal kapusa el sem hiszi. Az az ostorcsapás, a bomba, az erő, a tempó. Minden megvan benne. Világklasszis. Cristiano Ronaldo-szerű.”

Dion Dublin korábbi angol válogatott: „Ez egyszerűen kiemelkedő Szoboszlai Dominiktól. A lövés hihetetlen. Jaj, Istenem, micsoda lövés! Micsoda játékos!”

Az ESPN: „Szoboszlai Dominik a labdaátlépéssel előkészítette a győztes gólt a Newcastle ellen, és egy világklasszis szabadrúgásgóllal megnyerte a meccset az Arsenal ellen… Mindezt úgy, hogy nem a saját helyén játszott, hanem jobbhátvédként. Pár őrült teljesítmény tőle.”

Íme, a gól a játékvezető szemszögéből:

Az Angliában élő újságíró, Bocsák Bence adatai:

