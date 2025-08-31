Nem bírnak magukkal az elemzők: „Nálam Szoboszlai volt a meccs embere a gól előtt is”

Gary Neville, a Manchester United korábbi sztárja, 85-szörös angol válogatott írta a BBC platformján: „Nálam Szoboszlai volt a meccs embere a gól előtt is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem lehet onnan gólt szerezni Raya ellen. Az Arsenal kapusa el sem hiszi. Az az ostorcsapás, a bomba, az erő, a tempó. Minden megvan benne. Világklasszis. Cristiano Ronaldo-szerű.”
Dion Dublin korábbi angol válogatott: „Ez egyszerűen kiemelkedő Szoboszlai Dominiktól. A lövés hihetetlen. Jaj, Istenem, micsoda lövés! Micsoda játékos!”
Az ESPN: „Szoboszlai Dominik a labdaátlépéssel előkészítette a győztes gólt a Newcastle ellen, és egy világklasszis szabadrúgásgóllal megnyerte a meccset az Arsenal ellen… Mindezt úgy, hogy nem a saját helyén játszott, hanem jobbhátvédként. Pár őrült teljesítmény tőle.”
Íme, a gól a játékvezető szemszögéből:
Szoboszlai’s freekick on Ref Cam ? pic.twitter.com/53EsaF4FZK— george (@StokeyyG2) August 31, 2025
Az Angliában élő újságíró, Bocsák Bence adatai:
?? What a performance from Dominik Szoboszlai against Arsenal.— Bence Bocsák (@BenBocsak) August 31, 2025
- 1 goal
- 100% aerial duels won
- 100% tackles won
- 2/3 ground duels won
- 5 recoveries
- 6 clearances
- 92% pass completion rate
Absolutely incredible player. pic.twitter.com/tioO802zao