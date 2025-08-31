ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Liverpools Dominik Szoboszlai (centre right) celebrates scoring their sides first goal with team-mates during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Sunday August 31, 2025. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Itt megnézheti Szoboszlai bombagólját – a 2020-as törökök ellenihez hasonlítható

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A mérkőzést élőben tudósítottuk, itt olvashatják vissza.

A Mersey-parti gárda ezúttal is a kezdőben, a védelem két oldalán számolt a két magyar válogatott futballistával, mindketten végig is játszották a találkozót, amelyen a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben.

A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda.

Hatalmas gól volt, a Liverpool közösségi oldalára fel is került nyomban:

Az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban. Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján.
 

