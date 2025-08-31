ÉLŐ: Liverpool FC–Arsenal FC

Arne Slot egyetlen helyen változtatta meg a hétfőn a Newcastle ellen kezdő tizenegyét, Alexis Mac Allister felépült, ő kezd Curtis Jones helyett: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

Az Arsenalnál javult Martin Ödegaard állapota, de csak a cserék közé került, miként a napokban 60 millió fontérrt vette Eberechi Ezé is. A névsor: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice, Merino – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Mind a két csapatnál erős a kispad, a Liverpoolnál bevetésre kész a „csodacsere” Rio Ngumoha is, Mamardasvili, Gomez, Endo, Bradley, Robertson, Chiesa, Jones és Elliott mellett. Az Ágyúsoké sem rossz kínálat, ha változtatni kell: Arrizabalaga, Mosquera, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous, Odegaard, Trossard, Eze, Nwaneri.

Salibát az ötödik percben már cserélni kellettmegroppanhatott a térde Ekitikével találkozva. Mosquera váltotta.

A 13. percben Cody Gakpo lőtt, de a kapu mellé.