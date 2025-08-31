ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 31: Fans of Liverpool hold their scarves aloft and sing prior to kick off during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield on August 31, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)
Nyitókép: Alex Pantling/Getty Images

ÉLŐ: Liverpool FC–Arsenal FC

Infostart

A Premier League-ben két forduló után még egyaránt százszázalékos címvédő és tavaszi legnagyobb ellenlábasa találkozik az Anfield Roadon. Az Arsenal 2012 óta nyeretlen a Vörösök otthonában. Arne Slot első keretének mindkét magyarja kezd, a szélsőhátvéd posztokon.

Arne Slot egyetlen helyen változtatta meg a hétfőn a Newcastle ellen kezdő tizenegyét, Alexis Mac Allister felépült, ő kezd Curtis Jones helyett: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

Az Arsenalnál javult Martin Ödegaard állapota, de csak a cserék közé került, miként a napokban 60 millió fontérrt vette Eberechi Ezé is. A névsor: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice, Merino – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Mind a két csapatnál erős a kispad, a Liverpoolnál bevetésre kész a „csodacsere” Rio Ngumoha is, Mamardasvili, Gomez, Endo, Bradley, Robertson, Chiesa, Jones és Elliott mellett. Az Ágyúsoké sem rossz kínálat, ha változtatni kell: Arrizabalaga, Mosquera, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous, Odegaard, Trossard, Eze, Nwaneri.

Salibát az ötödik percben már cserélni kellettmegroppanhatott a térde Ekitikével találkozva. Mosquera váltotta.

A 13. percben Cody Gakpo lőtt, de a kapu mellé.

Ijesztő forgatókönyv: pusztasággá válhat Magyarország, eltűnhetnek a bükkösök

Ijesztő forgatókönyv: pusztasággá válhat Magyarország, eltűnhetnek a bükkösök

Ha az üvegházhatású gázok kibocsátásában nem lesz változás, a század végére az ország több mint 40 százalékán a sztyepp számára kedvező éghajlati viszonyokra kell felkészülni, a bükkösök pedig teljesen eltűnhetnek - figyelmeztetnek a Másfélfok.hu oldalon megjelent cikkükben az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói. Az InfoRádió Kis Annát, az ELTE tudományos munkatársát kérdezte.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Már a harmadik európai országban lángolt fel az új bankadótól való félelem a pénzügyi rendszerben

Már a harmadik európai országban lángolt fel az új bankadótól való félelem a pénzügyi rendszerben

Nagyot estek pénteken a brit bankok részvényei, miután egy kutatóintézet új adó bevezetését javasolta, és sajtóhírek szerint az ágazat képviselői attól tartanak, hogy a kormány valóban megcélozza a szektort a költségvetési bevételek növelése érdekében - írja a Reuters. Hasonló játszódott le az elmúlt egy-két hétben Lengyelországban és Olaszországban is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után

Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után

Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor &quot;iskolázatlannak&quot; nevezte amerikai ellenfelét.

BBC
China and India pledge to be 'partners not rivals'

China and India pledge to be 'partners not rivals'

Xi Jinping and Narendra Modi met on the sidelines of a summit that Russia's Vladimir Putin is also attending.

