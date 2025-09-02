ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.28
usd:
339.48
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai kiveri az összes biztosítékot

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik, a bajnok Liverpool magyar futballistája bekerült a harmadik forduló álomcsapatába a Premier League hivatalos honlapján.

A tizenegyet rendszeresen az angol válogatott legendás támadója, Alan Shearer állítja össze. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

"Már a győztes gólja előtt is egészen kiválóan futballozott a jobbhátvéd pozíciójában. David Raya legyőzéséhez valami különlegesre van szükség, és Szoboszlai szabadrúgása az volt" - írta értékelésében Shearer.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai kiveri az összes biztosítékot

liverpool

álomcsapat

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A kancellár is elismeri: Ausztria viharos idők előtt áll

A kancellár is elismeri: Ausztria viharos idők előtt áll

Egymilliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az osztrák kancellár. Christian Stocker az ORF közszolgálati médiumnak nyilatkozva összegezte a szinte napra pontosan fél éve hivatalba lépett hárompárti kormány előtt álló fő célokat, illetve feladatokat.
Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Az adósságfék szabályok módosításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank az Otthon Start programmal összefüggésben. Az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit kapcsán előírt 41 éves korhatárt hatályon kívül helyezte, másrészt az eddigi nettó 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedik a jövedelemhatár. A módosításról Palkó Istvánt, a Portfolio elemzőjét kérdeztük.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme

Nagy bejelentésre készül Donald Trump elnök - Amerikán a világ szeme

Donald Trump amerikai elnök várhatóan magyar idő szerint este 8 órakor nagy bejelentést fog tenni a Fehér Házból, egyelőre még csak találgatni lehet arról, miről beszél majd Amerika erős embere. Reggel többnyire arról lehetett spekulációkat olvasni, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan készül valamilyen döntést hozni, hiszen a Moszkvának adott kéthetes ultimátum lejárt és úgy fest, Moszkva nemhogy nem állt le a háborúval, de még több területet szeretne elrabolni Ukrajnából. Az amerikai sajtóban megjelenő szivárogtatások szerint viszont teljesen más jellegű lesz a bejelentés: egyes hírek szerint Trump a Pentagon átnevezésére, funkcióinak átalakítására készül, mások szerint az űrerőkkel kapcsolatban történik majd valami. Cikkünket folyamatosan frissítjük a fejlemények alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagypályás mézhamisítók buktak le Magyarországon: rengeteg élelmiszert foglaltak le a hatóságok

Nagypályás mézhamisítók buktak le Magyarországon: rengeteg élelmiszert foglaltak le a hatóságok

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

The "Victory Day" parade on Wednesday will see Kim rub shoulders with China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 18:59
Sportközgazdász: rekordév az átigazolásokban, a Premier League és a Liverpool mindent vitt
2025. szeptember 2. 18:10
Elhunyt a világbajnok magyar sportoló
×
×
×
×