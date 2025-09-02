ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.27
usd:
338.42
bux:
103423.17
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) ünnepel a kapus Alissonnal, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai Dominik megjelent a spanyolok álmában is

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szoboszlai Dominik bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC labdarúgója is bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait.

"Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1-0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt" - írták a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi bombagóljáról.

Az újabb győzelem megerősítette a Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató csapatot a tabella élén, hiszen a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek kilenc pontja van három forduló után a Premier League-ben.

Az EFE hétvégi álomcsapatába a Liverpoolon kívül adott játékost az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio is.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik megjelent a spanyolok álmában is

álomcsapat

szoboszlai dominik

szabadrúgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélő üzemmódba kapcsolt a forint

Túlélő üzemmódba kapcsolt a forint

Nagy mozgások vannak ma a forint piacán. Európában egyre jobban fokozódik a kötvénypiaci helyzet. Az angol 30 éves államkötvényhozam 27 éve nem volt ilyen magas, de nagyot emelkedtek a francia kötvényhozamok is, miközben nagyot gyengült az euró. Egyértelműen kockázatkerülő hangulat van. Egy ilyen helyzetben a nap elején nagyot gyengült a forint, főleg a dollárral szemben. Az amerikai piacnyitás óta valamelyest javult a helyzet. Gyengül vissza a dollár, ami a forintot is stabilizálja. Makro adat fronton az amerikai ISM feldolgozóipari BMI egy kicsit javult, de ennek ellenére a nagyképet nem tudja megváltoztatni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: &quot;Engem is elrontott a pénz&quot;

Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: &quot;Engem is elrontott a pénz&quot;

Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 11:20
Óriási rekordok a fociban: minden korábbinál többet költött a Liverpool és a Premier League is
2025. szeptember 2. 10:22
Tovább izmozik Imane Helif: megtámadta a bokszszövetség döntését, nők között indulna
×
×
×
×