2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíjának harmadik szabadedzésén a zandvoorti pályán 2025. augusztus 30-án. A futamot augusztus 31-én rendezik.
Nyitókép: Peter Dejong

Már megint két McLarené a pole

Infostart / MTI

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma–1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.

Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.

A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában.

A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.

A teljes rajtsorrend:

  1. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Lando Norris (brit, McLaren)
  2. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) és Isack Hadjar (francia, RB)
  3. sor: George Russell (brit, Mercedes) és Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  4. sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari) és Liam Lawson (új-zélandi, RB)
  5. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  6. sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) és Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  7. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) és Pierre Gasly (francia, Alpine)
  8. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  9. sor: Nico Hülkenberg (német, Sauber) és Esteban Ocon (francia, Haas)
  10. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

forma-1

autóverseny

holland nagydíj

lando norris

oscar piastri

