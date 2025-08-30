Már megint két McLarené a pole

A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.
Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.
A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában.
A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.
A teljes rajtsorrend:
- sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Lando Norris (brit, McLaren)
- sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) és Isack Hadjar (francia, RB)
- sor: George Russell (brit, Mercedes) és Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari) és Liam Lawson (új-zélandi, RB)
- sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) és Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) és Pierre Gasly (francia, Alpine)
- sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- sor: Nico Hülkenberg (német, Sauber) és Esteban Ocon (francia, Haas)
- sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)