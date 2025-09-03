ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.36
usd:
336.89
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A harmadik helyezett Isack Hadjar, a Racing Bull francia versenyzője ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíjának eredményhirdetésén a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sander Koning

Szakíró: Isack Hadjar hollandiai remeklésével aláírta szerződését a Red Bullhoz

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A Racing Bulls francia tehetsége F1-es karrierje első dobogós helyét ünnepelhette Zandvoortban, és négy év után juttatta az első háromba a Red Bull fiókcsapatát. Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Isack Hadjar újoncként kitűnően helytáll, és sportolói nagyságát mutatja, hogy az idénynyitó melbourne-i futamon elkövetett hibája után nem tört meg, hanem felállt a padlóról.

Isack Hadjar, a Racing Bulls 20 éves pilótája Forma–1-es pályafutása során először állhatott fel a dobogóra a múlt hét végi zandvoorti futamon, melyen a harmadik helyen ért célba. Az algériai származású francia autóversenyző 2021-ben került a Red Bull junior akadémiájára, egy évvel korábban a francia F4-ben, majd 2022-ben a Formula Regionális Ázsia-bajnokságban lett harmadik az összetettben, tavaly pedig másodikként végzett a Forma–2-ben. A Red Bull fiókcsapata, a Racing Bulls 2024 decemberében jelentette be, hogy idén Isack Hadjar lesz az egyik pilótája az F1-ben.

A francia tehetség Hollandiában már az idei hetedik versenyén szerzett pontot, és a tizedik helyen áll a vb-pontversenyben. Újonc létére nagyon magabiztosan versenyez, és egyre többen valószínűsítik, hogy hamarosan előrébb léphet a ranglétrán, jövőre akár már Max Verstappen csapattársa is lehet a Red Bullnál. A négyszeres világbajnok a Holland Nagydíj után megdicsérte Isack Hadjart, mint mondta, teljesen megérdemelten végzett dobogós helyen, és az egész versenyhétvégén nagyszerűen teljesített. „Újoncként nem könnyű helytállni a legjobbak között, de ő bizonyított. Befejezte a rábízott feladatot, amit fantasztikus látni” – idézi a Sky Sports Max Verstappent.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, Isack Hadjar „szenzációsan” szerepelt Zandvoortban, már az időmérőn nyújtott teljesítménye is önmagáért beszélt, hiszen a negyedik hely komoly eredmény egy olyan autóval, amelynek a technikája Vámosi Péter szerint inkább a középmezőny aljához sorolható be. Úgy véli, a francia pilóta újabb versenyen mutatta meg a benne rejlő kvalitásokat, ráadásul

négyéves pódiummentes szakaszt zárt le a Red Bull második csapatának F1-es történetében, ugyanis a 2021-es Azeri Nagydíj óta nem volt versenyzőjük a top háromban.

Pedig a szezon egyáltalán nem úgy kezdődött Isack Hadjar számára, hogy abból arra lehetett volna következtetni, sikeres lesz az első Forma–1-es évében. A szakíró felidézte, hogy az idénynyitó melbourne-i futamon – melyen csak 14-en értek célba – nagyot betlizett a felvezető körén a 2-es kanyarnál, a vizes pályán nekiütközött autójával a falnak, így már a futam legelején a pálya szélén találta magát. Vámosi Péter szerint az eset klasszikus iskolapéldája volt annak, amikor egy újonc „elizgulja” a debütálását, de fel tudott állni abból a kudarcból, ami a sportolói nagyságát mutatja.

Mindenesetre már rögtön az első F1-es versenyén kiderült, hogy Isack Hadjar sem gép, megmutatta emberi oldalát, amivel sok rajongót szerzett magának a baki ellenére, a többi futamon pedig már az domborodott ki, mennyire tehetséges. Hivatalos bejelentés még nem történt, de mivel a Racing Bulls és a Red Bull között rendszeres átjárás van, illetve gyakran alkalmaznak pilótacserét, Vámosi Péter is arra számít, hogy a 2026-os idényt már a Red Bull versenyzőjeként kezdheti meg Isack Hadjar. Nem nulla kilométeresként kezdene az energiaitalosoknál, hiszen tavaly két F1-es szabadedzésen is vezethette a Red Bullt.

A Motorsport Online főszerkesztője hozzátette: Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója gyakorlatilag bármikor felhívhatja Isack Hadjart, és mondhatja neki, hogy „öltözzön, pakoljon, és irány az anyacsapat.” Vámosi Péter szerint egy ilyen ajánlat esetén „nem célszerű tiltakozni”, de a francia pilóta is nyilván azért küzd nap mint nap, hogy még jobb autóval, még jobb csapatban szerepelhessen. Mint fogalmazott,

Isack Hadjar idei teljesítményével és különösen a Hollandiában mutatott versenyzésével „aláírta új szerződését” a Red Bullhoz,

és ha ez tényleg magvalósul, akkor szerinte jövőre „az elmúlt két év történéseiből kiindulva egy eléggé nehezen vezethető autót kaphat meg.” Bár 2026-tól minden istállónál teljesen új konstrukció lesz a szabálymódosítások miatt, így még a 11. csapatként csatlakozó Cadillac sem biztos, hogy olyan nagy lemaradásban lesz a többiekhez képest. A várakozások szerint a Red Bullnak és a többi csapatnak a Mercedesszel és a Ferrarival kell felvennie a versenyt, amelyek vélhetően nagyon jó motorral rukkolnak ki.

Ha Isack Hadjar érkezik a Red Bullhoz, akkor a vb-pontversenyben jelenleg csak 19. Cunoda Jukinak ajtót mutatnak. A szakíró nem gondolja azt, hogy a japán versenyző pilótaülést kapna jövőre bármelyik F1-es csapatnál egy teljes évre. Esetleg abban bízhat, hogy az utóbbi időben éles kritikák kereszttüzébe kerülő Lance Stroll meggyőzi az édesapját, egyben az Aston Martin F1-es csapatának tulajdonosát, Lawrence Strollt, hogy ne erőltessék tovább a versenyzést. Ebben az esetben felszabadulhat egy hely az Aston Martinnál, amely istálló a következő szezontól Mercedesről Honda motorra vált, és lehet egy kis esély arra, hogy japán pilótát igazol. Vámosi Péter azonban valószínűbbnek tartja, hogy Cunoda Juki az Aston Martin tesztpilótája lesz, már amennyiben tényleg elhagyja a Red Bullt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szakíró: Isack Hadjar hollandiai remeklésével aláírta szerződését a Red Bullhoz

forma-1

red bull

max verstappen

vámosi péter

cunoda juki

isack hadjar

racing bulls

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Mao-zubbonyban és a Nyugaton csak a „felfordulás tengelyének” nevezett országok vezetőinek körében ünnepelte meg Hszi Csin-ping kínai elnök a militarista Japán felett aratott II. világháborús győzelem 80. évfordulóját. A katonai parádén bemutatták az eddig együtt nem látott, legmodernebb kínai fegyvereket.
 

Szijjártó Péter: egy jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

Vlagyimir Putyin elmondta, mit tettek az észak-koreai különleges erők az oroszok oldalán

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő - mutatjuk, milyen extrákkal várnak

Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő - mutatjuk, milyen extrákkal várnak

Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 15:26
Szoboszlai kitüntető címet kapott
2025. szeptember 3. 14:14
Lékai Máté búcsúzik: ez az időszak mindennél többet adott nekem
×
×
×
×