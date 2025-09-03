Szakíró: Isack Hadjar hollandiai remeklésével aláírta szerződését a Red Bullhoz

Isack Hadjar, a Racing Bulls 20 éves pilótája Forma–1-es pályafutása során először állhatott fel a dobogóra a múlt hét végi zandvoorti futamon, melyen a harmadik helyen ért célba. Az algériai származású francia autóversenyző 2021-ben került a Red Bull junior akadémiájára, egy évvel korábban a francia F4-ben, majd 2022-ben a Formula Regionális Ázsia-bajnokságban lett harmadik az összetettben, tavaly pedig másodikként végzett a Forma–2-ben. A Red Bull fiókcsapata, a Racing Bulls 2024 decemberében jelentette be, hogy idén Isack Hadjar lesz az egyik pilótája az F1-ben.

A francia tehetség Hollandiában már az idei hetedik versenyén szerzett pontot, és a tizedik helyen áll a vb-pontversenyben. Újonc létére nagyon magabiztosan versenyez, és egyre többen valószínűsítik, hogy hamarosan előrébb léphet a ranglétrán, jövőre akár már Max Verstappen csapattársa is lehet a Red Bullnál. A négyszeres világbajnok a Holland Nagydíj után megdicsérte Isack Hadjart, mint mondta, teljesen megérdemelten végzett dobogós helyen, és az egész versenyhétvégén nagyszerűen teljesített. „Újoncként nem könnyű helytállni a legjobbak között, de ő bizonyított. Befejezte a rábízott feladatot, amit fantasztikus látni” – idézi a Sky Sports Max Verstappent.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, Isack Hadjar „szenzációsan” szerepelt Zandvoortban, már az időmérőn nyújtott teljesítménye is önmagáért beszélt, hiszen a negyedik hely komoly eredmény egy olyan autóval, amelynek a technikája Vámosi Péter szerint inkább a középmezőny aljához sorolható be. Úgy véli, a francia pilóta újabb versenyen mutatta meg a benne rejlő kvalitásokat, ráadásul

négyéves pódiummentes szakaszt zárt le a Red Bull második csapatának F1-es történetében, ugyanis a 2021-es Azeri Nagydíj óta nem volt versenyzőjük a top háromban.

Pedig a szezon egyáltalán nem úgy kezdődött Isack Hadjar számára, hogy abból arra lehetett volna következtetni, sikeres lesz az első Forma–1-es évében. A szakíró felidézte, hogy az idénynyitó melbourne-i futamon – melyen csak 14-en értek célba – nagyot betlizett a felvezető körén a 2-es kanyarnál, a vizes pályán nekiütközött autójával a falnak, így már a futam legelején a pálya szélén találta magát. Vámosi Péter szerint az eset klasszikus iskolapéldája volt annak, amikor egy újonc „elizgulja” a debütálását, de fel tudott állni abból a kudarcból, ami a sportolói nagyságát mutatja.

Mindenesetre már rögtön az első F1-es versenyén kiderült, hogy Isack Hadjar sem gép, megmutatta emberi oldalát, amivel sok rajongót szerzett magának a baki ellenére, a többi futamon pedig már az domborodott ki, mennyire tehetséges. Hivatalos bejelentés még nem történt, de mivel a Racing Bulls és a Red Bull között rendszeres átjárás van, illetve gyakran alkalmaznak pilótacserét, Vámosi Péter is arra számít, hogy a 2026-os idényt már a Red Bull versenyzőjeként kezdheti meg Isack Hadjar. Nem nulla kilométeresként kezdene az energiaitalosoknál, hiszen tavaly két F1-es szabadedzésen is vezethette a Red Bullt.

A Motorsport Online főszerkesztője hozzátette: Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója gyakorlatilag bármikor felhívhatja Isack Hadjart, és mondhatja neki, hogy „öltözzön, pakoljon, és irány az anyacsapat.” Vámosi Péter szerint egy ilyen ajánlat esetén „nem célszerű tiltakozni”, de a francia pilóta is nyilván azért küzd nap mint nap, hogy még jobb autóval, még jobb csapatban szerepelhessen. Mint fogalmazott,

Isack Hadjar idei teljesítményével és különösen a Hollandiában mutatott versenyzésével „aláírta új szerződését” a Red Bullhoz,

és ha ez tényleg magvalósul, akkor szerinte jövőre „az elmúlt két év történéseiből kiindulva egy eléggé nehezen vezethető autót kaphat meg.” Bár 2026-tól minden istállónál teljesen új konstrukció lesz a szabálymódosítások miatt, így még a 11. csapatként csatlakozó Cadillac sem biztos, hogy olyan nagy lemaradásban lesz a többiekhez képest. A várakozások szerint a Red Bullnak és a többi csapatnak a Mercedesszel és a Ferrarival kell felvennie a versenyt, amelyek vélhetően nagyon jó motorral rukkolnak ki.

Ha Isack Hadjar érkezik a Red Bullhoz, akkor a vb-pontversenyben jelenleg csak 19. Cunoda Jukinak ajtót mutatnak. A szakíró nem gondolja azt, hogy a japán versenyző pilótaülést kapna jövőre bármelyik F1-es csapatnál egy teljes évre. Esetleg abban bízhat, hogy az utóbbi időben éles kritikák kereszttüzébe kerülő Lance Stroll meggyőzi az édesapját, egyben az Aston Martin F1-es csapatának tulajdonosát, Lawrence Strollt, hogy ne erőltessék tovább a versenyzést. Ebben az esetben felszabadulhat egy hely az Aston Martinnál, amely istálló a következő szezontól Mercedesről Honda motorra vált, és lehet egy kis esély arra, hogy japán pilótát igazol. Vámosi Péter azonban valószínűbbnek tartja, hogy Cunoda Juki az Aston Martin tesztpilótája lesz, már amennyiben tényleg elhagyja a Red Bullt.