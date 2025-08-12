ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Tragikus autóbalesetben meghalt a DAC fiatal magyar focistája

Infostart

A 19 éves Szelle Norbert legutóbb a Nádszeg csapatában futballozott kölcsönben.

Elhunyt Szelle Norbert, a Dunaszerdahely labdarúgócsapatának saját nevelésű játékosa. A 19 éves futballista közlekedési balesetben vesztette életét.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert, klubunk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosunk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!” – írta Facebook-oldalán a DAC.

A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint Szelle Norbert egy Audival a III/1397-es számú úton haladt Albárból Vásárút felé, a dunaszerdahelyi járásában. Egyelőre tisztázatlan okokból letért az útról, és egy fának ütközött. Az ütközés olyan erős volt, hogy a motor kiszakadt a járműből. Szelle Norbert az ütközés következtében a helyszínen meghalt.

Szelle Norbert 24 mérkőzésen lépett pályára a szlovák ötödosztályban bajnok Nádszeg csapatában a 2024–2025-ös szezonban, és hat gólt szerzett. Korábban a DAC és a Bős csapatában is megfordult.

