Erling Haaland történelmet írt

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City 2-2-es döntetlent játszott a vendég Brightonnal az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában. A City első gólját Erling Haaland lőtte büntetőből a 11. percben. A norvég klasszisnak ez volt a 84. gólja az angol élvonalban, és a 16 gólpasszal együtt összesen már megvan neki 100 gól, amihez ráadásul mindössze 94 meccsre volt szüksége. ezzel mmindenkinél korábban elérve az álomhatárt a Premier League-ben.

