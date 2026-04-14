Washington sajnálja is, bizakodik is Magyarország miatt – a nap hírei

Telefonon egyeztett az uniós pénzekről a Tisza Párt vezetője és az Európai Bizottság elnöke. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: egyetértettek abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás. A leendő miniszterelnök szerint Ursula von der Leyen elmondta, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.

A magyar adósbesorolás szempontjából pozitív fejleménynek minősítette a Moody’s, hogy a Tisza alakíthat kormányt a választások után. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt. A Portfólió azt írja: elsősorban azért ítéli pozitívnak a választási eredményt a Moody’s, mert várakozásaik szerint javulhat Magyarország és az Európai Unió viszonya, illetve a befagyasztott 17 milliárd eurónyi uniós forrás számottevő része felszabadulhat.

Történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj és üzemanyag biztonsági készlet mennyisége márciusban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A kőolajtartalék már február végén is kifejezetten alacsony volt. Március végén gázolajból 144 ezer tonna tartalék maradt, ami 400 ezerrel kevesebb a február végi szintnél, azaz a teljes készlet mintegy háromnegyede elfogyott. A benzinnél a február végi 270 ezer tonnából alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos csökkenést jelez.

A hónap végére befejeződik a Barátság kőolajvezeték javítása – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a hálózat, ha nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz. Az ukrán államfő hozzátette, hogy a tárolók javítása több időt vesz igénybe, maga a vezeték azonban üzemelni fog.

Rontott idei globális növekedési előrejelzésén a Nemzetközi Valutaalap az Irán elleni amerikai-izraeli támadások miatt. Az IMF előrejelzése szerint 3,1 százalékkal nőhet az idén a globális gazdaság. Az euróövezetben az idén 1,1 százalékos bővülést várnak. Az olaj átlagára idén 82 dollár körül, jövőre pedig 76 dollár körül lesz az IMF szerint.

Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel - jelentette ki az amerikai alelnök a Fox Newsnak adott interjúban. J. D. Vance ugyanakkor sajnálatát hangoztatta a Fidesz választási veresége miatt. Elismerte, hogy a közvélemény-kutatások alapján tisztában volt azzal, hogy komoly esélye van Orbán Viktor leváltásának. Hozzátette: a választások előtti budapesti látogatása egy olyan európai vezető melletti kiállás volt, aki többször megvédte az Egyesült Államok érdekeit az európai uniós vitákban.

A főpolgármester felszólította az államkincstárt, hogy az új kormány megalakulásáig ne emeljen le pénzt a főváros számlájáról. Karácsony Gergely azt mondta: ha az államkincstár inkasszálja a főváros számláját, májusban nem tudnak bért fizetni. Arról számolt be: levelet írt az államkincstár vezetőjének, ebben felszólította: tekintsen el attól, hogy áprilisban, a korábbi időszak gyakorlatát követve, újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját. Györfi Mihály, Szolnok polgármestere is bejelentette: a város az új kormány megalakulásáig nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást.

Lemondott a Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója. Nagy Dávid azt mondta: a Kutyapárt nem a hatalomért, hanem egy szabadabb és boldogabb Magyarországért politizál tovább. Nagy Dávid elmondta azt is: rosszul mérték fel a választók igényeit és lejárató hazugságoknak nevezte a kampányban megjelent vádakat, hogy a Fidesz érdekeit szolgálták vagy megélhetési politikusok lennének.

Felmentették hivatalából a piliscsabai jegyzőt, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyben a Fidesz–KDNP választási veresége után homofób és obszcén kijelentéseket tett Magyar Péterre és a választókra. A település Facebook-oldalára feltöltött közleményében Thumáné Kauzál Melinda polgármester kijelentette: Juhász Andrea vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalhoz, ezért teljes mértékben elhatárolódik attól.

Vizsgálat indult a Szombathelyen és Bozsokon felhasznált, ausztriai bányákból származó zúzottkő miatt – a Vas Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint. A hatóság mérései jelentős azbeszttartalmat mutattak ki, és a mechanikai igénybevétel során az egészségre veszélyes azbesztrostok kerülhetnek a levegőbe.

Az iráni elnök szerint a konfliktusokat diplomáciai úton kell rendezni, és ebben Európa konstruktív szerepet játszhat. Maszúd Pezeskján erről Emmanuel Macron francia államfővel folytatott telefonbeszélgetésén beszélt. Az iráni vezető bírálta az Egyesült Államokat, és hangsúlyozta: Irán továbbra is kész diplomáciai megoldásra, ugyanakkor ragaszkodik saját szuverenitásához és nemzeti méltóságához.

Az olasz miniszterelnök támogatásáról biztosította XIV. Leó pápát, akit korábban bírált az amerikai elnök. Giorgia Meloni hangsúlyozta: nem tartja elfogadhatónak, ha a vallási vezetők politikai nyomás alá kerülnek. Az olasz kormányfő emellett a nemzetközi helyzetre is kitért, és az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folytatását sürgette, valamint a Hormuzi-szoros stabilitásának fontosságát emelte ki.

A párizsi önkormányzat elfogadta az új polgármester 20 millió eurós akciótervét az újabb gyermekbántalmazások elkerülésére, a fővárosi önkormányzat által felügyelt közoktatási intézményekbe. Az akcióterv egy sor sürgősségi intézkedést tartalmaz, kezdve egy egyszerűsített és könnyen elérhető bejelentési folyamattal és egy erre a célra alapított szervezet létrehozásával. A párizsi önkormányzat előző vezetése az év eleje óta 78 nevelőt függesztett fel különböző iskolákban, közülük 31-et szexuális bántalmazás gyanúja miatt.