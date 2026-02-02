Benyújtotta az Európai Bírósághoz a keresetet a magyar kormány az orosz gázimportot 2027-től betiltó rendelet ellen – a nap hírei

Benyújtotta az Európai Bírósághoz a keresetet a magyar kormány az orosz gázimportot 2027-től betiltó rendelet ellen – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megismételte, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek az orosz kőolaj és földgáz pótlására. Szerint a per akár két évig is eltarthat.

Az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa úgy reagált: Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadnia a törvényt, de a tagországoknak akkor is teljesíteniük kell az abban foglaltakat, ha nem értenek vele egyet. Dan Jorgensen a múlt héten elfogadott rendeletről úgy vélte: az előírás teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak.

Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról - jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij erről azután beszélt, hogy egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival az újabb háromoldalú abu-dhabi találkozó előtt. Kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel és reményei szerint megkötik a kétoldalú megállapodást a biztonsági garanciákról.

Elrendelte az iráni elnök a nukleáris egyeztetések újrakezdését az Egyesült Államokkal. Az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta, a tervek szerint a felek között a régió országai fognak közvetíteni, Irán és az Egyesült Államok ugyanis nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban. Donald Trump többször is katonai csapással fenyegette meg Iránt a tünetők elleni erőszakos fellépés miatt.

Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallas uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül.

Az amerikai elnök szerint India beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába. Helyette több energiahordozót szerez be az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából. Donald Trump erről Narendra Modi indiai kormányfővel egyezett meg telefonon. Arról is beszámolt, hogy megállapodtak arról is, hogy az Egyesült Államok 18 százalékra mérsékli a jelenlegi 25 százalékról az Indiára alkalmazott egységes importvámot.

A napirend előtti felszólalások után befejeződött az Országgyűlés rendkívüli ülése. A DK a hideg idő miatti rezsi ügyében kezdeményezett tárgyalást, de a kormánypárti képviselők hiányában az ülés határozatképtelen volt. Varjú László a Demokratikus Koalíció nevében ismertette pártja javaslatát, amely a teljes januári energiaszámla eltörlését kérte. Hosszabb távon a párt a rendszerhasználati díjak eltörlését is szükségesnek tartja. Czepek Gábor államtitkár szerint a 30 százalékos csökkentéssel lényegében a többletfogyasztást engedi el a kormány.

Újraindították a rezsiszámlák kiküldését a szolgáltatók. Ezeken már látható lesz, hogy a kormánydöntést végrehajtva egy egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt kapnak az áram- és gázfogyasztók. Utóbbiak esetében a támogatás automatikusan jár, a villamosenergia-kompenzáció érvényesítéséhez azonban szükség van egy online-nyilatkozat kitöltésére.

Visszafogottabbá vált a kereslet a magyar lakáspiacon januárban az ingatlan.com adatai szerint. Az új lakások iránt nőtt az érdeklődés, a használt ingatlanok iránt csökkent. Az év első hónapjában az eladó lakásokra és házakra 280 ezer érdeklődés érkezett, ami 24 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az új építésű ingatlanok iránti érdeklődéseknél csak 2 százalékos mérséklődés volt.

Megkezdődött Budapesten a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti acélhíd első szerkezeti elemének helyére illesztése. A közlekedési minisztérium azt közölte: az új hidat a közúti, villamos, gyalogos és kerékpáros forgalom jelentősebb zavarása, a forgalom megállítása nélkül illesztik a helyére. A fejlesztés része a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbővítésének, amely a Déli Körvasút kialakításának második üteméhez kapcsolódik. Ennek összköltsége nettó 364 és fél milliárd forint,

Holnapra 10 vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat a várható havazás és ónos eső miatt. A csapadékzóna hajnaltól délnyugat felől érkezik. A Dunántúl déli részén főként ónos esőre, míg a főváros térségében, a Dunántúli- és Északi-középhegységben először tartós havazásra, majd átmeneti ónos esőre és estétől esőre kell számítani.

Milánóban rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékok előtt, mivel a hatóságok erőszakos baloldali és anarchista tüntetésektől tartanak. A városban újabb biztonsági övezeteket jelöltek ki az olimpiai láng útvonalán és a versenyhelyszínek körül, miközben több mint 90 ország sportolói és számos államfő érkezik a megnyitóra. A hétvégi torinói és milánói demonstrációk tovább fokozták a készültséget, miután a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel. A tüntető csoportok a megnyitó ünnepséget is megzavarhatják.