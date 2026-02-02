ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Donald Trump amerikai elnök (j) és Narendra Modi indiai miniszterelnök kezet fog sajtóértekezletük kezdete elõtt a washingtoni Fehér Házban 2025. február 13-án.
Nyitókép: Will Oliver, MTI/MTVA

Donald Trump: India beleegyezett, hogy leállítja az orosz kőolaj vásárlását

Infostart

Donald Trump amerikai elnök szerint India miniszterelnöke hétfői telefonbeszélgetésük során beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába, és helyette több energiahordozót szerez be az Egyesült Államokból.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy washingtoni idő szerint a hétfő reggeli órákban politikai ügyek széles köréről egyeztetett telefonon Narendra Modi indiai kormányfővel. Az amerikai elnök szerint az az indiai elhatározás, hogy leállítja az orosz kőolaj vásárlását, segít véget vetni az ukrajnai háborúnak. Hozzátette, hogy indiai tárgyalópartnere egyetértett azzal, hogy a jövőben "sokkal több" kőolajat vásárol az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy Narendra Modi kérésére, kettejük barátságra alapozva, megállapodtak arról is, hogy az Egyesült Államok 18 százalékra mérsékli a jelenlegi 25 százalékról az Indiára alkalmazott egységes importvámot. Viszonzásul India lépéseket tesz annak érdekében, hogy megszüntesse az Egyesült Államokból érkező termékekre vonatkozó vámokat és nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat.

Az amerikai elnök szerint az indiai kormányfő elkötelezett az amerikai termékek importja mellett, és India a jövőben a jelenleginél nagyobb tételben, 500 milliárd dollárt meghaladó értékben vásárol az Egyesült Államokból többek között energiahordozókat, ide értve a szenet, valamint technológiai eszközöket és mezőgazdasági termékeket.

donald trump

narendra modi

orosz olaj

