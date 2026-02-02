Napi 60 ezer autóval kevesebb: így épül a budapesti szuperhíd – képek

Kovács Balázs Norbert, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztosa a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Déli Körvasút második ütemének összköltsége nettó 364,5 milliárd forint, a fejlesztés európai uniós támogatásból és hazai forrásból valósul meg. A körvasútra az IKOP Plusz programból 210,4 milliárd forint áll rendelkezésre.

Kiemelte: a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti híd a Déli Körvasúthoz hasonlóan olyan közlekedésfejlesztési beruházás, amely hozzájárul Budapest fejlődéséhez és versenyképességéhez, így XXI. századi városfejlesztési projekt is egyben.

A miniszteri biztos arra is kitért, hogy a Déli Körvasúttal a telített fejpályaudvarok érintése nélkül tudnak majd az ingázók a közösségi közlekedésre átszállni. Így naponta 60 000 autóval lesz csökkenthető a zsúfoltság a fővárosi utakon, és sok ezer tonnával csökken az üvegházhatáshoz hozzájáruló szén-dioxid-kibocsátás is.

Budapest, 2026. február 2. Az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd elsõ szerkezeti eleme a helyére illesztése elõtt a Bartók Béla úti közúti-vasúti átjárónál 2026. február 2-án. A fejlesztés része a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbõvítésének, amely a Déli Körvasút kialakításának második üteméhez kapcsolódik. MTI/Hatházi Tamás

Kovács Balázs Norbert a most zajló munkálatokról elmondta, hogy az új hidat a közúti, villamos, gyalogos és kerékpáros forgalom jelentősebb zavarása, a forgalom megállítása nélkül illesztik a helyére.

Hozzátette, hogy a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti híd jelenleg ideiglenes hídfőre épül, ahol átmenetileg biztosítja a vasúti forgalmat. Erre az új hídszerkezetre várhatóan február 28-tól terelődik át a forgalom. Ezt követően tudják majd az új híd mellett található régit elbontani. A régi híd helyére be fog kerülni egy új, ugyanilyen híd és akkor majd arra tevődik át a vasúti forgalom. Mindezek után pedig azt a hidat, amelynek most kezdődött meg a helyére illesztése, egy második fázisban, oldalirányban tolják be a végleges helyére.

Kovács Balázs Norbert a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti hídról közölte, hogy a végleges, négyvágányos műtárgy Magyarország első network hálós vasúti hídja lesz. A network rendszer ferde hálós szerkezete nagyobb terhet képes viselni, nagyobb közöket tud áthidalni kisebb hídtömeg mellett. Ezáltal az új híd 22,5 tonna vasúti tengelyterhelést is lehetővé tesz, így megfelel az EU vasúti törzshálózati folyosóira és katonai mobilitási hálózatára vonatkozó előírásainak is.

Az ÉKM hétfőn az MTI-nek eljuttatott közleménye szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztése zajlik. A vasúti kapacitásbővítés részeként két új vasúti megállóhely is létesül a Déli Körvasút Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszán, Közvágóhíd és Nádorkert térségében.

A Déli Körvasút fejlesztése nemcsak egy jelentős közlekedési beruházás Budapesten, hanem egy komplex, XXI. századi városfejlesztés, amelyben jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig. Az új zöldfelületek javítják a levegő minőségét és enyhítenek a belvárosi környezet hőterhelésén is, azaz élhetőbbé teszik a környezetet.

A beruházás eredményeként a vasút gyors, kényelmes és fenntartható alternatívává válik a dél-budapesti agglomeráció és a város közötti közlekedésben, így jelentősen csökkentheti a gépjárműforgalmat is. A cél, hogy a Déli Körvasút Budapest és agglomerációja számára gyorsabb, megbízhatóbb, fenntarthatóbb és környezetbarát közlekedési lehetőséget biztosítson, miközben országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is jelentősen javítja – olvasható a minisztérium közleményében.