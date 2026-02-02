ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Három érvvel ment Magyarország az Európai Bíróságra

Infostart / MTI

Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó, brüsszeli REPowerEU-rendelet az Európai Bíróságon, a per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy mára hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében megtiltják az Európai Unió tagországai számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását.

„Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mutatott rá.

„Mi megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy Brüsszel megölje a rezsicsökkentést. Továbbra is az olcsó orosz kőolajra és földgázra alapozzuk Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását” – folytatta.

Majd tudatta, hogy ennek érdekében a magyar kormány benyújtotta a keresetét az Európai Bírósághoz, kérve az intézkedés megsemmisítését.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a beadványukban három fontos dologra hivatkoznak. Először is arra, hogy Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. „Egy vicc, hogy egy kereskedelempolitikainak álcázott intézkedést fogadtak el” – fogalmazott.

A második érv, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, minthogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől, s milyen energiahordozókat vásárol.

„Harmadrészt pedig, az Európai Uniónak van egy szabálya, amit úgy hívnak, hogy az »energiaszolidaritás elve«. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Nyilvánvalóan ez a brüsszeli döntés ezt felrúgja, Magyarország esetében mindenképp” – húzta alá.

A miniszter úgy vélekedett, hogy

a per valószínűleg egy és háromnegyed-két évig fog tartani.

„Ezt a pert tehát végig kell vinni. Ahhoz viszont, hogy ezt a pert végigvigyük, meg kell nyernünk a választást, hiszen látszik, hogy a másik oldalon sorakoznak azok a szakértők a nemzetközi energiavilágból, akik korábban is amellett lobbiztak, hogy végre ne Oroszországból vegyünk olcsó energiahordozókat, hanem vegyünk drágábban a nyugati vállalatoktól” – jelentette ki.

„Tehát nyilvánvalóan, hogy ha a másik oldal nyerné a választást, ezt a pert nem vinnék végig, és akkor jönne a rezsiköltségek háromszoros emelkedése. Azt javaslom, ezt ne próbáljuk ki” – összegzett.

oroszország

szijjártó péter

európai bíróság

repower eu

energiaimport

Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
