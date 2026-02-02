Távolmaradással „büntették” a rendkívüli parlamenti ülést

Az elmúlt 16 évben több mint háromezren fagytak halálra Magyarországon – állította napirend előtt Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője, hozzátéve, hogy ez a mostani „embertelen kormányzás” következménye. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a kormány felkészült a téli hidegre.

„A magyar családok költségvetése az év első néhány hetében rögtön megborult. Normális, jól működő országban, normális munkabérek mellett ez elképzelhetetlen lenne” – hangzott a vád. Válasszal Cepek Gábor, az energiaügyi miniszter helyettese szolgált: „ha tudnak mutatni önök egy olyan rendszert, ami mindenkinek hasonló feltételek mellett, világpiaci ár alatti energiabeszerzést biztosít, akkor megfontolja ezt a javaslatot a kormány”.

A Jobbikos Z. Kárpát Dániel szerint lakhatási válság van Magyarországon. Úgy vélte, egy állami hátterű bérlakásprogram rengeteget segíthetett volna azon, hogy nagyon sok honfitársunk ne is szoruljon rá bármilyen rezsivel kapcsolatos, fűtéssel kapcsolatos segítségre. A kormányzat mulasztása szerinte ezen a területen egyértelműen kimutatható.

Kilakoltatási moratórium van érvényben, november 15-től április 30-ig senkit nem lehet a lakásából kilakoltatni – emlékeztetett válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi miniszter helyettese.

A DK-s Varju László egy javaslattal érkezett, ami arra vonatkozott, hogy teljes egészében fizessék ki a januári rezsiszámlát. Czepek Gábor államtitkár szerint a DK mindig is áskálódott a rezsicsökkentés ellen. „Önnek úgy kellett volna kezdeni a felszólalását, hogy sajnálja a sok nem szavazatot itt az Országgyűlésben” – mondta.

A KDNP-s Vejkey Imre és a fideszes Bánki Erik az energiabiztonságot és a rezsistopot méltatta, kiemelve, hogy a januári intézkedésnek köszönhetően 50 milliárd forinttal több marad a magyar családoknál.

Mivel a Fidesz és a KDNP többi képviselője, illetve a Momentum frakciójának tagjai nem jelentek meg a rendkívüli ülésen, ezért azt Latorcai János alelnök a napirend előtti felszólalásokat követően határozatképtelenség miatt berekesztette.

A nyitókép illusztráció.