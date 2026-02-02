Uniós biztos: véget kell vetni az orosz energiazsarolásnak

"Megmondtuk, nem fogjuk többé közvetett módon finanszírozni (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ukrajnai háborúját azáltal, hogy gázt veszünk tőle" - jelentette ki az uniós biztos Lisszabonban, Maria da Graca Carvalho portugál energiaügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Jorgensen aláhúzta azt is, hogy Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadnia a törvényt, ám hozzátette: minden tagországnak akkor is teljesítenie kell az abban foglaltakat, ha nem ért vele egyet, "mert az EU így működik". Mint mondta,

Brüsszel kész "aktívan segíteni" azon országoknak, amelyeket a leginkább érzékenyen érint a rendelet.

Azt is hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy az uniós tagországok energetikai rendszerei összekapcsolódjanak.

Az Európai Unió Tanácsa a múlt héten fogadta el azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A tilalom a jogszabály hatálybalépését követő hat hét után válik alkalmazhatóvá, de a már meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe.