ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.95
usd:
323.48
bux:
128391.02
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Politics, Markets and EU Gas Supply Security. Chemical pipeline networks and infrastructure in Europe
Nyitókép: Leestat/Getty Images

Uniós biztos: véget kell vetni az orosz energiazsarolásnak

Infostart / MTI

Száz százalékig a jogszabályoknak megfelelőnek nevezte hétfőn Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa az Európai Unió múlt heti, az orosz gázimport betiltásáról szóló rendeletét, hozzátéve: a jogszabály megakadályozza Oroszországot abban, hogy az energiát "fegyverként" használja fel az EU tagállamai ellen.

"Megmondtuk, nem fogjuk többé közvetett módon finanszírozni (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ukrajnai háborúját azáltal, hogy gázt veszünk tőle" - jelentette ki az uniós biztos Lisszabonban, Maria da Graca Carvalho portugál energiaügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Jorgensen aláhúzta azt is, hogy Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadnia a törvényt, ám hozzátette: minden tagországnak akkor is teljesítenie kell az abban foglaltakat, ha nem ért vele egyet, "mert az EU így működik". Mint mondta,

Brüsszel kész "aktívan segíteni" azon országoknak, amelyeket a leginkább érzékenyen érint a rendelet.

Azt is hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy az uniós tagországok energetikai rendszerei összekapcsolódjanak.

Az Európai Unió Tanácsa a múlt héten fogadta el azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A tilalom a jogszabály hatálybalépését követő hat hét után válik alkalmazhatóvá, de a már meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe.

Kezdőlap    Gazdaság    Uniós biztos: véget kell vetni az orosz energiazsarolásnak

európai unió

energia

orosz gáz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymás után két támadást is túlélt a francia kormány, nagy nehezen átment a költségvetés

Egymás után két támadást is túlélt a francia kormány, nagy nehezen átment a költségvetés

Miután hétfőn két bizalmatlansági indítvány is elbukott, Franciaországban végre elfogadták a 2026-os költségvetést, ami átmeneti stabilitást hozhat Sébastien Lecornu miniszterelnök törékeny kisebbségi kormánya számára – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem zárt jó napot a magyar tőzsde: ezt mutatják a számok

Nem zárt jó napot a magyar tőzsde: ezt mutatják a számok

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson reported to police by SNP and Reform after files suggest he sent government information to Epstein

Mandelson reported to police by SNP and Reform after files suggest he sent government information to Epstein

Documents released as part of the Epstein files appear to show that Lord Mandelson forwarded internal emails when he was business secretary in 2009. He has been approached for comment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 17:21
Most kipukkant a nemesfémbuborék, hogyan tovább? Korányi G. Tamás válaszol
2026. február 2. 15:35
Hibrid erőművet hoz létre az MVM
×
×
×
×