A miniszterelnök szerint sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt a tegnapi uniós csúcstalálkozón - a nap hírei

A miniszterelnök szerint sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt, vagyis a befagyasztott orosz vagyon felhasználását a tegnapi uniós csúcstalálkozón. A kormányfő a Brüsszelben tartott sajtótájékoztatón hadikölcsönnek nevezte a megszavazott közös uniós hitelfelvétel, és hangsúlyozta: Magyarország, Szlovákia és Csehország ebből is kimarad.

Oroszország kész leállítani a harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei - jelentette ki az orosz elnök moszkvai sajtótájékoztatóján. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott: Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni. Kijelentette azt is: Európa fokozatosan el fogja veszíteni pozícióját, eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal.

A Fővárosi Törvényszék végzésével, azonnali hatállyal megtiltotta a Bors új, TISZA-csomag című kiadványának terjesztését. A Tisza párt elnöke tájékoztatott, hogy a bíróság megállapította: a kiadvány terjesztése közvetlenül fenyegető hátrányt okozna a pártnak, sértené jó hírnevét, és a jogsértés utóbb helyreállíthatatlan lenne. A különszámot és az abban foglalt tartalmat online és nyomtatott formában is tilos terjeszteni. A Bors a honlapján azt írja: a különszám terjesztője nem kapott betiltásra vonatkozó értesítést, a terjesztés a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik.

Mianmarban fogtak el egy magyar pedofil bűnözőt a hatóságok. A férfi ellen novemberben adott ki nemzetközi elfogatóparancsot a Budapest Környéki Törvényszék, 12. életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt. A férfit ma (pént) szállították haza Magyarországra a délkelet-ázsiai országból.

Októberben 5 és fél százalékkal nőtt a reálkereset az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal azt közölte: a bruttó átlagkereset 692 ezer 700 forint volt, a nettó átlagkereset 482 ezer 400 forint volt, ez 10 százalékos növekedést jelent. A bruttó kereset mediánértéke 575 ezer, a nettó kereset mediánértéke 401 ezer 100 forintot ért el.

Jövőre 800+60 milliárd forint költhető el pályafelújításra – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: ez a MÁV vasúti infrastruktúráját érintő egyik legfontosabb hír a vasúttársaság igazgatóságának múlt heti ülése után.

Forgalomba állt a 25. új CAF-villamos Budapesten. A szerelvény a 3-as vonalon szállítja az utasokat. A BKK tájékoztatott, hogy egy másik jármű gyártása is befejeződött, sikeres hatósági vizsgát tett, és még idén forgalomba állhat.

Országszerte 30 múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő kortárs gyűjteményt a Magyar Nemzeti Bank. A letéti szerződés aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Varga Mihály az MNB elnöke úgy vélte: az ügyeltből mindenki profitálhat: a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, amely elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését. Baán László, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy ilyen léptékű gyűjteménygyarapodásra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon.

Korlátozott vényírási jogosultságot kapnak a patikusok – írja az Egészségkalauz az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám díjátadón történt bejelentés alapján. Az eseményen elhangzott, hogy a gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése nem csak új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásában. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara továbbképzést indít a gyógyszerészeknek és orvosoknak a gyógyszerfelíráshoz szükséges naprakész, klinikai szemléletű tudás elsajátítására.

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A népegészségügyi központ adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen, míg Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján, Budapest, Tököl, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka, Győr, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Kaposvár, Pécs levegőjének minősége kifogásolt.

Szarajevóban a légszennyezettség miatt korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat és repülőjáratokat mondtak le. A hatóságok a szülőknek azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára. Az utóbbi napokban Szarajevó levegője volt a legszennyezettebb Európában.

Véget ért a sztrájk a párizsi Louvre-ban. A világ leglátogatottabb múzeumának dolgozói 4 nappal ezelőtt kezdtek munkabeszüntetést romló munkakörülményeik és az elégtelen források elleni tiltakozásul. Az intézmény pénteken normál rend szerint kinyitott.

Végső búcsút vettek Kálloy Molnár Pétertől a Fiumei úti sírkertben. A színész, rendező, író, zenész 55 éves korában, daganatos betegség következtében halt meg december elsején. Búcsúztatásán a családja, barátai, pályatársai is részt vettek. Beszédet mondott Lestár Ágnes,

Kálloy Molnár Péter felesége, szinkronrendező és dramaturg, Rudolf Péter színművész, a Vígszínház igazgatója is. Kálloy Molnár Pétert a búcsúztatást követően a 41-es új Művészparcellában helyezték végső nyugalomra.