ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.93
usd:
329.74
bux:
109930.17
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

Infostart / MTI

Egyebek között az ukrajnai harci cselekmények beszüntetésének feltételéről és az EU-csúcs fejleményeiről is elmondta véleményét évértékelőjén az orosz elnök.

Oroszország kész haladéktalanul leállítani az ukrajnai harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon” – mondta. Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Azt hangoztatta, hogy Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni.

Oroszország készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki az évértékelőn.

„Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett” – mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra.

Az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát.

Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.

Ha felmerülnek a Kalinyingrádi régiót fenyegető veszélyek, Oroszország meg fogja őket semmisíteni - figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök a nyugati országokban az orosz exklávé blokádjával kapcsolatban elhangzott kijelentésekre reagálva.

„Az ilyen természetű lépések egyszerűen a konfliktus eddig soha nem látott eszkalációjához vezetnek” – mondta, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg rendszeresen válaszol az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra, és ez utóbbiak ereje nem összehasonlítható az előbbiekkel.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

oroszország

vlagyimir putyin

évértékelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. Úgy látja, ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Családi kisvállalkozásból a régiós élmezőnybe: nagy dobásra készül a tatabányai csavarkereskedő

Családi kisvállalkozásból a régiós élmezőnybe: nagy dobásra készül a tatabányai csavarkereskedő

Az ország második legnagyobb csavar- és kötőelem-forgalmazója, az Iron Trade Havellant Kft. – amelyet legtöbben ITH Kft.-ként ismernek – jövőre bevezeti új logisztikai fejlesztését, amelytől 35-45%-os termelékenység-növekedést vár. Ez jó alapja lehet a román és szlovák piacon való további terjeszkedésnek – ahol már rendelkezik a cég leányvállalatokkal –, de akár új piacokra való belépésnek is. A generációváltáson a közelmúltban átesett ITH operatív feladatait az alapító tulajdonos, Havellant István fia, Havellant Kristóf végzi, aki a jövő évben debütáló logisztikai fejlesztés alapjait is letette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenetet küldött évértékelőjén Putyin: erre készül az orosz elnök az ukrajnai háború kapcsán

Kemény üzenetet küldött évértékelőjén Putyin: erre készül az orosz elnök az ukrajnai háború kapcsán

A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin tells BBC the West is 'making Russia the enemy'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin tells BBC the West is 'making Russia the enemy'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 15:09
Özönvíz a toronyházak tövében, elmosta a repülőteret is – videó
2025. december 19. 14:55
Gyászol az egész amerikai autósport
×
×
×
×