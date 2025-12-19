Oroszország kész haladéktalanul leállítani az ukrajnai harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon” – mondta. Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Azt hangoztatta, hogy Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni.

Uniós csúcs: odaveszhet a bizalom Alááshatja az EU iránti bizalmat, ha az unió Ukrajna finanszírozására használja fel az orosz kintlévőségeket - figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtóértekezletén.



„A lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig velünk nyíltan próbálnak megtenni - az rablás. (…) De miért nem sikerül végrehajtani ezt a rablást? Mert a következmények súlyosak lehetnek a rablók számára” – mondta Putyin. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország bíróságon fogja megvédeni az érdekeit, és rámutatott, hogy az intézkedés megingatja a letétjeiket Európában elhelyező olajtermelő országok bizalmát. Leszögezte, hogy a kintlévőségeket vissza kell majd adni.

Oroszország készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki az évértékelőn.

„Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett” – mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra.

Az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát.

Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.

Ha felmerülnek a Kalinyingrádi régiót fenyegető veszélyek, Oroszország meg fogja őket semmisíteni - figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök a nyugati országokban az orosz exklávé blokádjával kapcsolatban elhangzott kijelentésekre reagálva.

„Az ilyen természetű lépések egyszerűen a konfliktus eddig soha nem látott eszkalációjához vezetnek” – mondta, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg rendszeresen válaszol az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra, és ez utóbbiak ereje nem összehasonlítható az előbbiekkel.