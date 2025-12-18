ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Nyitókép: Getty Images / Jason Edwards

Nagy a baj: az ország több pontján is veszélyessé vált a levegő minősége

Infostart / MTI

Az NNGYK adatai szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán, míg Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen.

A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Az alábbi helyszíneken pedig kifogásolt a levegő minősége:

  • Hernádszurdok,
  • Miskolc,
  • Kazincbarcika,
  • Eger,
  • Salgótarján,
  • Budapest,
  • Tököl,
  • Százhalombatta,
  • Esztergom,
  • Tatabánya,
  • Székesfehérvár,
  • Várpalota,
  • Ajka,
  • Győr,
  • Mosonmagyaróvár,
  • Szentgotthárd,
  • Kaposvár,
  • Pécs

A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint.

