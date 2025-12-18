Nagy a baj: az ország több pontján is veszélyessé vált a levegő minősége

A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.
A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Az alábbi helyszíneken pedig kifogásolt a levegő minősége:
- Hernádszurdok,
- Miskolc,
- Kazincbarcika,
- Eger,
- Salgótarján,
- Budapest,
- Tököl,
- Százhalombatta,
- Esztergom,
- Tatabánya,
- Székesfehérvár,
- Várpalota,
- Ajka,
- Győr,
- Mosonmagyaróvár,
- Szentgotthárd,
- Kaposvár,
- Pécs
A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint.