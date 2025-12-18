Nagy a baj: az ország több pontján is veszélyessé vált a levegő minősége

A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Az alábbi helyszíneken pedig kifogásolt a levegő minősége:

Hernádszurdok,

Miskolc,

Kazincbarcika,

Eger,

Salgótarján,

Budapest,

Tököl,

Százhalombatta,

Esztergom,

Tatabánya,

Székesfehérvár,

Várpalota,

Ajka,

Győr,

Mosonmagyaróvár,

Szentgotthárd,

Kaposvár,

Pécs

A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint.