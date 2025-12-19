ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
Nyitókép: Pexels.com

Szétosztják a jegybank gyűjteményét

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményének közgyűjteményben van a helye, ezért a jegybank országosan 30 múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt - mondta a jegybank elnöke a letéti szerződés preambulumának aláírása alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón.

A több mint 6 milliárd forint értékű gyűjtemény csaknem 90 százaléka 29 vidéki intézménybe, 155 műtárgy pedig fővárosi intézménybe, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galériába kerül.

Varga Mihály szerint ezzel mindenki profitálhat: a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, amely elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből. Emellett nyernek az művészek is, akiknek a művei így a közönség elé kerülnek.

Varga Mihály elmondta, hogy a korábbi években ezek a műalkotások az MNB belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott.

A jegybankelnök emlékeztetett: a jegybank új vezetése már márciusban világossá tette, hogy

az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését.

Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amely részeként most a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek – hangsúlyozta.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója hangsúlyozta: ilyen léptékű gyűjteménygyarapításra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon.

„Ez egy fantasztikus ajándék a nemzeti közösségünknek és a magyar múzeumoknak” – fogalmazott a főigazgató, hozzátéve, hogy valamennyi vármegyei hatókörű városi múzeum benne van ebben a programban.

Az InfoRádióban elmondta:

a döntően magyar alkotásokat magában foglaló, jelentős kortárs gyűjtemény közel 1500 darabos, mintegy 100 magyar művész kiemelkedő művei szerepelnek benne. Eddig döntően a jegybankon belül részben raktárakban, részben belső folyosókon voltak elhelyezve.

Varga Mihály örömmel fogadta azt a javaslatot Baán Lászlótól, hgoy döntően vidéki múzeumokba kerüljenek ezek az alkotások. A főigazgató szerint olyan gyűjteménygyarapítás történhet most a magyar művészet terén, amilyen a rendszerváltás óta nem történt a magyar múzeumi hálózatban.

Ismertetése szerint a kétlépcsős letéteményezési program első lépcsőjében az MNB gyűjteményállománya egészét a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galériában, letétként helyezi el.

A több mint 6 milliárd forint értékű gyűjtemény csaknem 10 százaléka kerül (155 műtárgy) a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe, 90 százaléka, 1267 műtárgy 29 múzeum gyűjteményét fogja gyarapítani.

Baán László beszélt arról is, hogy az MNB elnökével konszenzus van arról, hogy hosszú távon ebből adomány lehessen – erre már volt példa a múltban. Az 1920-as évek legelején az akkori nemzeti bank egy fiatalkori Van Dyck-képet adományozott örök letétként a Nemzeti Képzőművészeti Múzeumnak - idézte fel a főigazgató.

Baán László szerint a múzeumokkal konszenzuális folyamatban, példaértékű szakmai párbeszéd során sikerült eldönteniük, hogy melyik mű, melyik intézmény gyűjteményét gyarapítsa.

A főigazgató elmondta azt is, hogy az alkotások jövő év elején kerülnek a múzeumokhoz, februárban a művek legjavából kiállítást szervez a debreceni MODEM – Modern és Kortárs Művészeti Központ.

A múzeum közleménye szerint a letéteményezési programban résztvevő közgyűjtemények között van többek közt

  • a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria,
  • a Bocskai István Múzeum (Hajdúszoboszló),
  • a Damjanich János Múzeum (Szolnok),
  • a Ferenczy Múzeumi Centrum (Szentendre),
  • a Herman Ottó Múzeum (Miskolci Galéria),
  • a Janus Pannonius Múzeum (Pécs),
  • a Jósa András Múzeum (Nyíregyháza),
  • a József Attila Múzeum (Makó),
  • a MODEM (Debrecen),
  • a Móra Ferenc Múzeum (Szeged),
  • a Paksi Városi Múzeum,
  • a Szatmári Múzeum (Mátészalka),
  • a Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár) és
  • a Soproni Múzeum.
KAPCSOLÓDÓ HANG

Belföld    Szétosztják a jegybank gyűjteményét

