Nem akárhol kapták el a gyermek elleni szexuális erőszakkal vádolt magyar férfit – videó

A Budapest Környéki Törvényszék november 7-én nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki Cs. Tamás Zoltán ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt.

A körözött a világ másik felére, Mianmarba menekült, azonban az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) a helyi hatóságokkal folytatott szoros és eredményes együttműködés révén felkutatta és elfogatta.

A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit – írja a police.hu.

Egyértelmű az üzenet a rendőrség szerint: aki bűncselekményt követ el, és azt hiszi, hogy külföldön elkerülheti a felelősségre vonást, téved.