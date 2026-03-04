ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz elnöki hivatal felvétele Vlagyimir Putyin orosz elnökkről a Vang Ji kínai külügyminiszterrel tartott tárgyalásán Moszkvában 2025. április 1-jén. Vang Ji háromnapos látogatáson tartózkodik Oroszországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz elnöki hivatal/Szputnyik pool/Grigorij Sziszojev

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról is egyeztetett

Infostart

Telefonbeszélgetésük alkalmával Vlagyimir Putyin orosz sajtóhírek szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.

A Mandiner a Gazeta alapján azt írta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök legutóbbi telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét. Az orosz lap információi szerint Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.

A cikk idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi nyilatkozatát, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.

A magyar tárcavezető most Moszkvában tárgyal az orosz elnökkel. Megbeszéléseinek témáiról elmondta: a jelenlegi energiaválság közepette arra szeretne garanciát, hogy a szükséges és a szerződésekben szereplő mennyiségű földgázt és kőolajat Moszkva árváltozás nélkül biztosítja Magyarországnak, illetve hogy ennek eljuttatását is rendezni lehet a Barátság kőolajvezeték kiesése nyomán.

Elmondta azt is, hogy két kárpátaljai magyar került Ukrajnában orosz hadifogságba, reményei szerint szerdán vele együtt eljöhetnek Oroszországból.

