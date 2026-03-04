Szélvihar és jégeső is előfordulhat, kiadták a riasztást

Szerdán, a déli, kora délutáni óráktól előbb főként az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is előfordulhatnak zivatarok egészen az esti órákig. Zivatarok környezetében apró szemű jég eshet, és a szél is megerősödhet – írja a HungaroMet tájékoztatása alapján a Blikk.

A katasztrófavédelem szerint az érintett területeken a legfőbb veszélyt a villámlás jelenti, de a megerősödhet a szél és jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatar miatt az ország nyugati területeire. Forrás: HungaroMet

Az előrejelzés szerint szerdán gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők a napsütést a térségben, és helyenként futó záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Általában nem lesz jelentős a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében átmenetileg feltámadhat a szél.

A délutáni maximum hőmérséklet 15 Celsius-fok körül alakul.