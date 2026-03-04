ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.14
usd:
331.35
bux:
123094.62
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
időjárás jégeső meteorológia
Nyitókép: Pixabay

Szélvihar és jégeső is előfordulhat, kiadták a riasztást

Infostart

Citromsárga, azaz elsőfokú riasztást adtak ki az ország nyugati szélére: erős szél, villámlás, sőt jégeső is előfordulhat.

Szerdán, a déli, kora délutáni óráktól előbb főként az Észak-Dunántúlon, később a Dunántúl délebbi részein is előfordulhatnak zivatarok egészen az esti órákig. Zivatarok környezetében apró szemű jég eshet, és a szél is megerősödhet – írja a HungaroMet tájékoztatása alapján a Blikk.

A katasztrófavédelem szerint az érintett területeken a legfőbb veszélyt a villámlás jelenti, de a megerősödhet a szél és jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatar miatt az ország nyugati területeire. Forrás: HungaroMet
A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatar miatt az ország nyugati területeire. Forrás: HungaroMet

Az előrejelzés szerint szerdán gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők a napsütést a térségben, és helyenként futó záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Általában nem lesz jelentős a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében átmenetileg feltámadhat a szél.

A délutáni maximum hőmérséklet 15 Celsius-fok körül alakul.

Kezdőlap    Belföld    Szélvihar és jégeső is előfordulhat, kiadták a riasztást

meteorológia

zivatar

jégeső

riasztás

nyugat-magyarország

szélvihar

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
„Megvan az olajunk”

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
Az orosz elnöknek nem dolga, hogyan jut el az orosz olaj Magyarországra, megvannak a céljai, elérésükig nem fejezi be az ukrajnai háborút – erről beszélt egy szerdai tévéinterjúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint az ukrán követeléseket erőből le kell verni. Olajból „vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az infláció nő, a benzin drágul". Cikkünk frissül.
 

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról is egyeztetett

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az Irán ellen indított háború a legtöbb elemző szerint is addig tarthat, ameddig az amerikai elnök úgy érzi, hogy eléri, amit akart – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Közel-Kelet-szakértő.
 

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális ami az amerikai szolgáltatószektorban történik

Brutális ami az amerikai szolgáltatószektorban történik

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe nagyot emelkedett. Javult az üzleti aktivitás, a foglalkoztatottság is. Az árnyomás azonban továbbra is magas. Mostanában egyre több olyan adat érkezik, ami az amerikai gazdaság újragyorsulása felé mutat. Ez viszont azt is jelenti, hogy lebúcsúzhatunk a kamatcsökkentési várakozásoktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US submarine sinks Iranian warship with torpedo in Indian Ocean, as Pentagon releases footage of strike

US submarine sinks Iranian warship with torpedo in Indian Ocean, as Pentagon releases footage of strike

It's thought around 180 people were on board the Iris Dena - 32 were rescued, and Sri Lankan authorities say 80 bodies have been found so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 15:54
Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé
2026. március 4. 15:43
„Megvan az olajunk” – Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
×
×