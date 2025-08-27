Holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül - a nap hírei

Holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légicsapások érték – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, hogy kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel folytatódnak a szállítások.

Elindult a magyar kormány által kezdeményezett per az Európai Békekeretben Ukrajnának nyújtott több milliárd eurónyi támogatás miatt. A kormány az Európai Tanács 2024. május 21-én elfogadott határozatát támadja, mert az Európai Tanács magyar szavazat nélkül döntött arról, hogy az EU-ban lefoglalt orosz állami vagyonelemek hozamából Ukrajnát kell támogatni.

Az ukrán elnök szerint ideje kialakítani a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások formátumát. Volodimir Zelenszkij az X-en megismételte: új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessen a támadásoknak. Az ukrán elnök a héten több olyan országgal is felveszi a kapcsolatot, amelyek helyszínt biztosíthatnának az oroszokkal folytatandó tárgyalásokhoz.

Folyami naszádokat szerzett be a Magyar Honvédség. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a két felújított naszád átadásán Budapesten úgy fogalmazott: az átalakulás részeként az összes eszköztípus megváltozik.

A reálkeresetek 4,8 százalékkal nőttek júniusban – derül ki a KSH adataiból. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 484.200 forint volt, ami 9,6 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kereset mediánértéke 395 ezer forintot ért el, itt 10,5 százalékos volt a növekedés.

Megérkezett 234 milliárd forint uniós forrás Magyarországra, amely a pedagógus béremelési program végrehajtását egészíti ki – közölte Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, az idén már 143 ezer pedagógus kapott fizetésemelést.

Szeptember elején indul az öntözésfejlesztési pályázatok kérelembenyújtásának következő köre - közölte az Agrárminisztérium. Két pályázati keretben, összesen 67 milliárd forinttal ösztönzik a fenntartható vízgazdálkodást.

A gödöllői és csömöri HÉV fejlesztésére már voltak kész, elfogadott tervek, ezért kampánybejelentésnek tartja az erről szóló közbeszerzést a Podmaniczky mozgalom frakcióvezetője. Vitézy Dávid a közlekedési minisztérium bejelentésére reagált, amely szerint a tervezési munkára nettó 7,5 milliárd forintot szánnak, a szerződést a jövő év első negyedévében kötnék meg.

Újabb 38 sebességmérő kamera telepítésére készül a főváros a gyorshajtás megelőzésére. Karácsony Gergely közölte, a Főpolgármesteri Hivatal a rendőrséggel közösen jelöli majd ki az új helyszíneket.

Vádemelést sürgetett Soros György és fia ellen az amerikai elnök, aki bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekményekkel vádolja őket. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az Egyesült Államok egészét érintő erőszakos tüntetések miatt kell megvádolni Sorosékat.

A lengyel kormány az államfői vétó ellenére növeli a szélerőművek kapacitását. Donald Tusk miniszterelnök most arra hivatkozott, hogy már előkészítették a rendeletet, és törvény nélkül is végrehajtják azt. A megvétózott rendelet szerint értelmében 700-ról 500 méterre rövidítenék azt a minimális távolságot a lakóházaktól, amelyben épülhet szélerőmű.

A háború beszüntetéséért és a túszok szabadon bocsátásáért szólaltak fel keresztény egyházi vezetők Gázában és tüntetők Izrael-szerte. A jeruzsálemi latin és görög ortodox pátriárka közös közleményében úgy vélte, hogy a Gázaváros kiürítésére vonatkozó izraeli tervek több százezer civil életét veszélyeztetnék.

A német kormány törvényjavaslatot hagyott jóvá a katonai szolgálat reformjáról. Ha a jogszabályt a Bundestag is megszavazza, az 2026. január 1-jével léphet hatályba. A törvényjavaslat egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén - parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását.

A dán külügyminiszter bekérette az amerikai nagykövetség ügyvivőjét, miután a dán közszolgálati televízió riportjában beavatkozási kísérletekről számolt be Grönlandon. A tévét tájékoztató források szerint a befolyásolási kísérletek célja a Dániához fűződő viszony gyengítése a grönlandi társadalmon belül.

Dánia nevében bocsánatot kért a kényszerű fogamzásgátlás grönlandi áldozataitól a kormányfő, hozzátéve, esetleges kárpótlást is terveznek. Előzőleg csaknem 150 áldozat perelte be a dán államot és vár a pere megtartására. A 60-as évektől a 90-es évek elejéig mintegy 9 ezer szülőképes korú nőnek helyeztek fel a méhébe spirált a dán hatóságok döntése nyomán.

A volt brazil elnököt 24 órás rendőri megfigyelés alatt tartják a hatóságok, hogy megakadályozzák szökését napokkal ügyének tárgyalása előtt. Jair Bolsonarot 40 év börtönbüntetésre is ítélhetik. Bolsonarot azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után államcsínyt szervezett utódja kormányának megdöntésére, ő azonban tagadja a vádakat.

Betiltják a mobiltelefonok használatát a dél-koreai iskolákban. A szöuli parlament nagy többséggel szavazta meg a törvényjavaslatot, amit a közösségi média intenzív használatának a fiatalokra gyakorolt negatív hatásával indokoltak.

Két magyar filmpremier, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése is szerepel a ma kezdődő 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A fesztivál Paolo Sorrentino La Grazia című filmjének vetítésével, este nyílik meg.