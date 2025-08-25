ARÉNA
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (j2), Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár (b2) és György István területi közigazgatásért felelős államtitkár (j) a Versenyképes Járások Program monitoring bizottságának budapesti alakuló ülésén 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Navracsics Tibor: ez nem a pártpolitika területe

Infostart / MTI

A fejlesztéspolitika és az önkormányzatok közötti együttműködés nem képzelhető el pártalapon – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Versenyképes Járások Program monitoring bizottságának hétfői alakuló ülésén Budapesten.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: a fejlesztések terén az ágazatirányítás mindenkinek partnerséget nyújt, aki hajlandó velük együttműködni. „Ez nem a pártpolitika területe” – jelentette ki, hozzátéve: a szabályokon alapuló együttműködés keretében mindenki érdekét figyelembe veszik.

A miniszter felidézte, hogy a Versenyképes Járások Program első koncepciója egy évvel ezelőtt született meg. Hozzátette: akkor sokan furcsállták, hogy kiérleletlen koncepcióval jelentkezik a minisztérium. A cél azonban éppen az volt, hogy „azon melegében, rögtön az első változattal” nyilvánosság elé álljanak, s így hosszas konzultáció keretében olyanná formálódhasson a program, amivel a végén a lehető legtöbben tudnak azonosulni – magyarázta.

Navracsics Tibor közölte: az intenzív párbeszéd során a program sokat alakult, de a célja nem változott. „A területfejlesztésben az önkormányzatok, a területi államigazgatás szereplőinek együttműködésében megjelent egy olyan fejlesztési politikai megközelítés, ami az eddigi, kizárólagosan közigazgatási egység (falu, város) alapú programok mellett a térségi fejlesztési programoknak is utat nyit” – fejtette ki.

A miniszter szavai szerint fontosnak tartották azt is, hogy létrejöjjön egy monitoring testület, amely figyelemmel kíséri a munkát, és össze tudja gyűjteni a tapasztalatokat. Megjegyezte: a Versenyképes Járások Program több éves lesz, és a jövő évi fejlesztéseknél már figyelembe tudják venni a testület idei tapasztalatait.

Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte: az önkormányzatok véleménye és kérdései nélkül nem lehet jó támogatási felhívást megfogalmazni.

Az államtitkár hangsúlyozta: a monitoring testület megalakításának célja a tapasztalatok összegzése, ezek nyomán a munkafolyamatok összehangolása. Hozzátette: „képesek, hajlandók és alkalmasak” arra, hogy szükség esetén átnézzék a programmal kapcsolatos szabályokat annak érdekében, hogy az minél produktívabb lehessen.

Czunyiné Bertalan Judit a program kulcsszereplői között említette a kormányhivatalokat, a vármegyei önkormányzatokat, valamint a Magyar Államkincstárt.

