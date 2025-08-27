ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó Péter nagyon jó hírt jelentett be

Infostart / MTI

Kezdetben tesztüzemmódban, de csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légicsapások érték – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Szijjártó Péter arról számolt be az orosz energiaügyiminiszter-helyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért károk ezúttal olyan mértékűek voltak, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napig eltartanak.

Elmondta, hogy Pavel Szorokinnal áttekintették a helyzetet, és kiderült, hogy az orosz félnek sikerült olyan technológiai megoldást találnia, amelynek nyomán csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel. Közölte azt is, hogy Magyarországon egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot, a kereskedelmi tartalékok még kitartanak.

„Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat” – húzta alá.

"Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!" - tette hozzá.

szijjártó péter

olajszállítás

barátság kőolajvezeték

