Meghosszabíthatják a metrót, megújulhat két HÉV-vonal, kiírták a közbeszerzést

Kiírták a közbeszerzést a Gödöllő–Budapest és a Csömör–Budapest HÉV-vonalak fejlesztésének tervezésére – jelentette be Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Kiemelte: „a projekt célja, hogy modern, letisztult városi-elővárosi vasúthálózat jöjjön létre, a jövőben a metró Cinkotáig közlekedhessen, P+R parkolók épülhessenek a vonal mentén, valamint megszűnjenek a szintbeli kereszteződése, biztosítva ezzel a belvárosba történő gyorsabb és kényelmesebb eljutást”.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, a tervezés rendkívül összetett feladatot jelent majd, értékét tekintve az ország legnagyobb kötöttpályás vasúti tervezői szerződése van közbeszerzés alatt.

Részletezte, tervezési feladat a két HÉV-vonal mintegy 27 kilométeres szakaszának teljeskörű rekonstrukciója, amely magában foglalja azt is, hogy

Cinkotáig mintegy 8 kilométer vonalon HÉV helyett metró üzemelne.

A tervezési feladat része a csömöri ág jelenleg villamosítással el nem látott 2 kilométeres szakaszának villamosítása, valamint egy teljesen új járműtelep megtervezése az M0-ás autóút környezetében – tette hozzá.

Híd lehet az Örs vezér tere fölött

Kiemelte, az egyik legnagyobb kihívás lesz az Örs vezér téri műtárgyak külön szintű átvezetésének megtervezése, a HÉV XVI. kerületet kettévágó hatásának megszüntetése, továbbá a meglévő Cinkotai járműtelep hasznosításának újragondolása, valamint P+R parkolók megtervezése. Emellett ideiglenes létesítményekről, ütemezésről is gondoskodni kell. Újra kell gondolni a teljes járműüzemet, hiszen Cinkotáig metróüzemről, utána pedig HÉV -közlekedésről lenne szó – sorolta.

A tervezés során egyeztetéseket tartanak az érintettekkel, a projekt érinti a XVI. kerületen kívül a X. kerületet, a XIV. kerületet, valamint a Pest vármegye keleti agglomerációjában élőket.

A tervezési munkára a tárca nettó 7,5 milliárd forintot szán, a tervezői szerződést a remények szerint jövő év első negyedévében, márciusig kívánják megkötni, ettől számítva a tervezőnek 44 hónap áll rendelkezésére a tervezési feladat elvégzésére és az engedélyeztetésére – mondta Pántya József.

Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, a projekt, és a 2-es metró Cinkotáig közlekedtetése a kerület számára óriási változás lesz.

Ha elkészülnek a kiviteli tervek és meglesz a pénz, a beruházás 2030-ig megindulhat.

Kovács Péter XVI. kerületi polgármester kiemelte, már a tervezés során lehetősége lesz az önkormányzatnak a véleményét, javaslatait, észrevételeit elmondani. Azt kívánja, hogy ez a projekt – vagyis az, hogy a metró Cinkotáig jár majd – olyan sikertörténet legyen, amely a kormány, a fővárosi, a kerületi és az agglomerációs önkormányzatok együttműködésében jön létre. Hozzátette, a kerület legnagyobb közösségi közlekedési beruházása lesz majd a projekt megvalósítása európai uniós támogatással.